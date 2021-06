Stando a quanto emerge in queste ore, il futuro iPad Pro di Apple sembra che disporrà della ricarica wireless e di una back cover in vetro. Non di meno, anche un iPad Mini di nuova generazione è nell'ordine delle cose entro la fine dell'anno. A ribadirlo, è un rapporto di Bloomberg.

iPad Pro 2022 con ricarica wireless e retro in vetro

Apple sta lavorando a una nuova versione dell'iPad Pro con ricarica wireless, secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg. Per accogliere la tecnologia, secondo quanto riferito, l'azienda introdurrà il retro in vetro per i nuovi modelli, invece dell'alluminio che si trova sulla back cover di ogni iPad rilasciato finora.

Si dice che l'OEM di Cupoertino stia testando un sistema di ricarica magnetica per il nuovo iPad Pro simile al connettore MagSafe introdotto con la gamma di telefoni iPhone 12 lo scorso anno. La compagnia di Tim Cook potrebbe anche includere la ricarica wireless inversa nel nuovo tablet, secondo il rapporto, che consentirebbe alla tavoletta smart di fungere da punto di ricarica wireless stesso.

Ricordiamo che la mela ha appena rilasciato il nuovo iPad Pro M1 con il suo display Mini LED e, secondo quanto riferito, il modello di ricarica wireless non sarà pronto fino al prossimo anno. Tuttavia, Bloomberg afferma anche che l'azienda rilascerà un iPad Mini ridisegnato nel 2021 con cornici dello schermo più strette. Non è chiaro se userà il Face ID come l'iPad Pro o se disporrà ancora del Touch ID ma allocato sul pulsante di accensione come abbiamo visto sull'iPad Air IV: il rapporto di Bloomberg afferma solo che “è stata testata anche la rimozione del pulsante home“.

Oltre al nuovo iPad Mini, si dice che Apple stia anche pianificando di rilasciare una versione più sottile dell'iPad da 10,2 pollici. Entrambi i prodotti dovrebbero essere rilasciati verso la fine dell'anno.

