iPad Pro (2022): può davvero sostituire un MacBook?

Ci domandiamo spesso se un tablet possa sostituire un laptop. È una risposta molto controversa che necessita di una piccola riflessione che vogliamo condividere con voi. Di primo acchito diremmo sicuramente “no”, ma in realtà, per molti utilizzi, può essere benissimo paragonato ad un portatile di nuova generazione. La domanda che vi dovete porre è una e una sola: per cosa dovete utilizzare il device? Una volta ottenuta una risposta, capirete il da farsi. Nello specifico, noi vi consigliamo un iPad Pro (2022), perché è il miglior dispositivo che si possa comprare sul mercato, soprattutto se si cerca un gadget di Apple e si ha necessità di rimanere nell’ecosistema della mela.

Questo prodotto, in realtà, è uno dei più potenti che vi sia in circolazione, anche perché presenta un processore di qualità desktop; parliamo dell’Apple Silicon M2. Oggi lo trovate in super sconto a 998,00€ al posto di 1069,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. La consegna è celere e questo implica che sarà presso il vostro domicilio entro pochissimi giorni. La garanzia è di un anno con Apple e di due anni con Amazon con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPad Pro (2022): come lo si può utilizzare?

Il processore Apple Silicon M2 fa tutta la differenza del mondo; consente di utilizzare il tablet come una console, visto che i titoli che si possono scaricare dall’App Store sono di qualità premium, ma non solo. È un articolo eccellente anche per chi ama disegnare o è un illustratore (vi è infatti, il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione).

C’è la cartella File con cui si possono effettuare operazioni “tipiche da computer”, e con la porta USB Type-C Thunderbolt il trasferimento dei dati sarà istantaneo. Ci potete collegare un SSD esterno e, magari, fare della post-produzioni fotografica con Lightroom o Photoshop. Dulcis in fundo, potete usare il tablet per montare con LumaFusion o con DaVinci Resolve 18. Insomma, gli utilizzi sono davvero tanti e non manca il classico uso da “tablet”: navigazione web, gestione social e molto altro.

Quindi, “si può utilizzare come sostituto del MacBook”? Come avete visto, per moltissime operazioni in realtà sì. iPad Pro (2022) è il miglior iPad che si possa comprare; lo pagate 998,00€ al posto di 1069,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.