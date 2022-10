iPad Pro (2022): la registrazione video in ProRes ha un GROSSO limite

Secondo quanto si osserva in queste ore, sembra che l’iPad Pro riesca sì a girare video in ProRes, anche se per usufruire di questa opzione servirà un’app di terze parti. Ecco tutti i dettagli.

Facciamo un passo indietro: Apple ha da poco annunciato la nuova generazione di iPad (2022) con Apple Bionic A14 e di iPad Pro con chip M2. Sul primo modello abbiamo già detto molto, ma su questi di punta le informazioni stanno uscendo in rete giorno dopo giorno. Si tratta di gadget poco eccitanti visto che presentano poche novità e sono quasi tutte sotto la scocca. Senza contare che non sconvolgono e stravolgono l’esperienza utente finale. Una bella novità è sicuramente il supporto alla Apple Pencil Hover ma anche la possibilità di girare video in ProRes. Ora apprendiamo che, al contrario di iPhone 13 Pro/14 Pro, per usufruire di questa feature serve un’app esterna di terze parti.

Girare un video in ProRes con iPad Pro non è così semplice

Come ha notato il portale nipponico di MacOkatara, sembra che l’opzione per l’attivazione della funzionalità ProRes sulla fotocamera nativa di iPad Pro non sia presente. Andando nelle impostazioni, tutto tace. Allora, come si può abilitare il tutto con un semplice tocco come su iPhone 13 Pro o 14 Pro? Bhè, non potrete farlo, a meno che non vogliate usare un’app di terze parti.

Curiosamente, l’OEM di Cupertino ha scelto di non inserire questa feature sulla fotocamera interna del tablet ma è attivabile solo con le app di terze parti che scaricherete dall’App Store. Per esempio, se utilizzerete FiLMiC Pro sul device, avrete la possibilità di selezionare il ProRes 709 o il 2020. Non sappiamo se questa opzione resterà così per sempre o se verrà abilitata in un prossimo futuro. È solo bizzarra, nulla più. Inoltre, se comprerete l’iPad Pro da 11″ (su Amazon lo trovate a 1069,00€) allora sfrutterete il ProRes a 1080p. Per il 4K vi servirà un iPad Pro con 256 GB di memoria interna, proprio come su iPhone.

