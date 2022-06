iPad Pro (2022): il nuovo modello arriverà a fine anno?

Secondo quanto si ipotizza, sembra che l’iPad Pro di nuova generazione sia prossimo al debutto, tuttavia, i fan stanno attendendo con impazienza il famigerato modello da 14 pollici di cui tanto si parla in rete. Questa gigantesca versione potrebbe debuttare non prima del 2023.

Cosa sappiamo sui nuovi iPad Pro?

Adesso, il noto analista di display Ross Young ha riferito interessanti novità; si dice che la mela stia pensando di costruire un “mega-iPad” per il settore dei professionisti. Il device dovrebbe disporre di uno schermo da 14,1 pollici ProMotion con miniLED. Ma le sorprese non sembrano essere finite qui; anche le varianti 2022 dei modelli da 11 e 12.9 pollici sembrano essere dietro l’angolo. A ricordare ciò ci ha pensato il giornalista di Bloomberg Mark Gurman nella sua ultima edizione della newsletter Power On. Il giornalista ha ricordato che questi tablet potrebbero giungere nel prossimo autunno, verosimilmente in un evento speciale dedicato. Ecco le sue parole:

Dipende da come lo definisci ‘presto’. Se presto è settembre o ottobre, allora sì. E non vedo l’ora. Il mio iPad Pro 2020 con un A12Z sta già mostrando la sua età (incredibile come funziona) e non supporta le ultime funzionalità multitasking. In effetti, ho caricato iPadOS 16 sul mio iPad Pro e non riesco davvero a trovare nulla di nuovo. Per il prossimo iPad Pro, aspettati chip M2, ricarica wireless e aggiornamenti al sistema di fotocamere.

Facciamo ora un “recap” di tutte le novità che dovrebbero arrivare sulla prossima generazione di tablet premium. Purtroppo però, ci sono brutte notizie per il modello da 11 pollici. Non dovrebbe ricevere, ancora una volta, la tecnologia miniLED. Ecco cosa pensa Gurman:

processore Apple Silicon M2;

ricarica wireless e MagSafe charging sul logo in vetro;

upgrade al sistema fotografico.

Non sappiamo però se le novità si applicheranno ad entrambe le iterazioni (11 e 12.9″). Considerando anche quanto si è avvicinato l’Air al Pro 11″, quest’ultimo potrebbe sparire dalla circolazione per far posto ad un modello ancora più grande (quello da 14″). La line-up dei nostri sogni diventare così:

iPad mini 7 (con schermo miniLED e SoC m1);

iPad di decima generazione (SoC Apple A15);

iPad Air da 10.9″ con M1 (quello attuale);

iPad Pro da 12.9″ con M2 e novità sopra descritte;

iPad Ultra da 14″ con M1 Pro e funzionalità avanzate (qui si sogna forte).

Ad ogni modo, se torniamo con i piedi per terra, iPad Pro con 12.9″ si trova su Amazon a 1077,00€.

