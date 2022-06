Un iPad Pro con schermo ProMotion miniLED da 14" è in cantiere

Secondo quanto si apprende, un iPad Pro con schermo mini-LED da 14,1 pollici e tecnologia ProMotion sembra essere in cantiere presso il colosso di Cupertino. Il debutto del maxi tablet è previsto per gli inizi del prossimo anno.

Pochi giorni fa, Apple ha tolto i veli ad iPadOS 16, un sistema operativo che fa della produttività la sua killer feature; soprattutto con gli iPad M1, questo software è in grado di stravolgere l’esperienza utente, avvicinandola pericolosamente al mondo dei PC desktop. Ora si apprende, dal noto analista di settore Ross Young, che la compagnia starebbe lavorando ad un nuovo iPad Pro con schermo mini-LED da 14,1 pollici. Potrebbe avere il ProMotion (10-120 Hz).

iPad Pro 14,1″: cosa sappiamo?

È da diverso tempo che Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, sottolinea come Apple stesse valutando di rilasciare dei tablet dalle dimensioni esagerate. Si parla da tempo di un famoso iPad da 15 pollici e oggi il tweet di Ross, corrobora questa tesi. Anzi, ad essere più precisi, il tipster suggerisce:

Confermato che l’iPad Pro da 14,1″ è in fase di sviluppo con le nostre fonti della catena di approvvigionamento. Avrà MiniLED e ProMotion. Non sono sicuro della tempistica, ma l’inizio del 2023 potrebbe essere più probabile.

Giusto per contestualizzare un po’ il tutto, segnaliamo che Ross Young è uno degli analisti di settore di DSCC (Display Supply Chain Consultants). I suoi report sono (quasi) sempre molto affidabili, anche perché si basano su alcune indicazioni fornite dalla catena di approvvigionamento o da fonti interne. Sugli iPhone 13 Pro per esempio, ha spoilerato moltissimi dettagli molto tempo prima che l’azienda li presentasse ufficialmente durante il keynote di settembre 2021.

Tornando agli iPad, ad oggi la line-up arriva a 12,9″. Il tablet più grande è il modello Pro che vanta il mini-LED (oggi è in sconto su Amazon a soli 1077,00€), mentre l’iterazione da 11″ dispone del classico LCD già visto sulla variante Air, ma con in più, il ProMotion.

Sul Pro da 14,1″ non abbiamo molte informazioni: leggiamo che potrebbe arrivare nel 2023 ma ad oggi non sappiamo cosa aspettarci. Potremmo anche non vedere alcun nuovo tablet premium, oppure semplicemente, un Pro da 12,9″ aggiornato con chip M2. I rumor indicano anche la presenza di un’eventuale ricarica MagSafe sul logo della back cover. Staremo a vedere.

