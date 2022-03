iPad Pro (2022): avrà la ricarica MagSafe e arriverà a fine anno

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo iPad Pro con processore Apple Silicon M2, ricarica MagSafe e modem 5G arriverà in autunno.

A dirlo è il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman che ritiene che i tablet premium del 2022 non arriveranno prima della fine dell'anno.

Cosa sappiamo sul nuovo iPad Pro?

Nel corso della sua newsletter infatti, Gurman ha suggerito che, visto che fino ad ora non abbiamo visto i nuovi Pro (2022), possiamo aspettarci questi prodotti nel corso dell'anno, prevedendo una roadmap di lancio per settembre/novembre. Non di meno, in un report di qualche settimana fa, ha anche aggiunto che la mela stava pensando di lanciare “la gamma più sfrenata di nuovi prodotti hardware della sua storia” per la fine del 2022. Adesso però, scopriamo che, fra i gadget che vedremo in autunno, non mancheranno i Pro di nuova generazione.

Se facciamo un passo indietro, notiamo che gli iPad Pro‌ sono stati lanciati nelle suddette date:

marzo 2016;

giugno 2017;

ottobre 2018;

marzo 2020;

aprile 2021.

La roadmap di lancio è variopinta e l'azienda impiega più di un anno per aggiornare questa line-up specifica. Per il 2022 però, dovremmo avere un tempo più lungo a causa delle specifiche tecniche rinnovate di cui godrà il device.

Secondo le indiscrezioni, i nuovi modelli saranno dotati della ricarica MagSafe, con la tecnologia inserita al di sotto del logo in vetro posto sul pannello posteriore. Oltre al processore inedito Apple Silicon M2 (che dovrebbe avere di una CPU a 8 core, ma di una GPU più potente, grazie al nuovo nodo architettonico di TSMC), troveremo perfino il modem per le reti 5G, come iPad Air, iPhone SE e iPhone 12/13.

Esteticamente, non riteniamo che ci possano essere dei cambiamenti degni di nota, ma sicuramente è presto per dirlo: ad oggi non sono trapelate informazioni sul disegno stilistico di questo tablet. Vi terremo aggiornati per qualsiasi informazione in merito.