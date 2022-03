Apple: non ci sarà un iPad Pro 11" con MiniLED

Il noto analista Ming Chi Kuo ha riferito che non ci sarà una versione con display miniLED dell'iPad Pro da 11 pollici quest'anno. Non di meno, ha suggerito di non aspettarci alcun monitor Apple Studio con tale tecnologia nei mesi a venire.

Secondo il tipster infatti, è alquanto improbabile un iPad premium con uno schermo avente questa feature; almeno, nel 2022. Il motivo è presto detto: a causa dei costi improponibili di questa tecnologia, siamo ben lontani dal vedere dei device simili sul mercato. La mela potrebbe decidere di inserire il miniLED solo sui modelli da 12,9″, proprio come abbiamo visto lo scorso anno.

Perché Apple non inserirà il miniLED sull'iPad Pro da 11″?

L'analista Ming Chi Kuo ha ribadito, in una nota posta online, che ad oggi, solo i device che sono già usciti con il miniLED riceveranno un upgrade simile; MacBook Pro e iPad Pro da 12,9” infatti, godranno ancora di questa chicca sul pannello di visualizzazione. Il modello da 11 pollici di tablet per i professionisti invece, avrà ancora uno schermo LCD, un vero peccato se si pensa anche agli altri prodotti di casa Apple.

Non di meno, se le previsioni dell'insider si riveleranno veritiere, allora non vedremo neppur una iterazione miniLED dello Studio Display, il monitor 5K appena presentato e pensato per il potentissimo Mac Studio, il PC con macOS avente M1 Max o M1 Ultra.

Qualcuno ha suggerito che potremmo aspettarci un monitor/iMac da 27″ a giugno, ma Ross Young di DSCC ritiene che questo display dovrebbe avere una risoluzione 5K, ProMotion variabile e miniLED al seguito. Come vedete, le ipotesi di Young sembrano non combaciare con quelle di Kuo, ed entrambi sono tipster affidabili nel settore.

Sarà interessante vedere quali saranno i prossimi sviluppi; restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo Apple… e non solo.