In queste ore, un fortunato utente ha ricevuto l'iPad Pro M1 da 12,9 pollici prima del previsto. Di fatto, è un vero e proprio colpo di fortuna, in quanto non si prevede che Apple inizi a vendere il nuovo tablet almeno fino al 21 maggio. Sebbene alcuni clienti abbiano già ricevuto una notifica relativa alla spedizione dei loro tablet, un fortunato cliente ha già ricevuto il dispositivo.

iPad Pro 2021: un fortunato caso isolato

Pubblicato su Reddit, l'utente “PeterDragon50” afferma di aver effettuato l'ordine quando i preordini sono iniziati alla fine di aprile e che la catena di vendita al dettaglio Nebraska Furniture Mart ha informato che il suo iPad era pronto per il ritiro questo sabato.

Inizialmente, il cliente ha riferito detto che la sua data di ritiro andava dal 4 giugno all'8 luglio e sabato ha ricevuto una chiamata per il ritiro del prodotto. Un altro utente di Reddit “EddieBombay” ha anche affermato di aver già ricevuto il suo iPad Pro.

Questo è il primo sguardo che possiamo dare dal vivo al nuovo iPad Pro M1 da 12,9 pollici. È dotato di un nuovissimo display Liquid Retina XDR che utilizza la tecnologia mini-LED, un processore più veloce del 50% rispetto alla generazione precedente e fino a 2 TB di spazio di archiviazione. Il nuovo iPad Pro è anche il primo tablet del brand a supportare la connessione 5G.

L'utente “PeterDragon50” non solo ha pubblicato un test di benchmark del nuovo iPad, ma ha anche condiviso due video del suo nuovo dispositivo. Nelle clip, l'utente cerca di mostrare il mini-LED in azione e il picco di luminosità di 1600 nits durante la visione di contenuti HDR.

Il pannello dell'iPad Pro utilizza 10.000 mini-LED che forniscono un controllo molto maggiore della retroilluminazione localizzata, consentendo una maggiore luminosità e neri più profondi. La combinazione aumenta il rapporto di contrasto, oltre a utilizzare meno potenza.

Purtroppo tutti gli altri clienti riceveranno il nuovo tablet soltanto nei prossimi mesi, a causa di un problema con la fornitura dei pannelli MiniLED.

