iPad Pro 14.1 (2023): non avrà il ProMotion, a quanto pare

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo iPad Pro da 14 pollici non disporrà della tecnologia ProMotion. Questo ci fa pensare all’effettiva presenza del suffisso “Pro”. Di fatto, ci chiediamo se non sarà semplicemente un tablet basico di grandi dimensioni pensato per la smart home e l’intrattenimento domestico. Andiamo con ordine.

Pochi giorni fa, il noto analista di DSCC, Ross Young, aveva detto, grazie a delle informazioni trapelate dalla catena di approvvigionamento della mela, che l’OEM di Cupertino stava pianificando il debutto di un iPad Pro da 14,1 pollici. Oggi, dopo le ultime news apprese, ha corretto il tiro e ha detto che potrebbe essere un tablet standard non pensato per i professionisti.

iPad da 14.1 pollici: Pro o non Pro?

In un tweet pubblicato e riservato ai soli Super Follower, Ross Young ha detto che il nuovo gigantesco iPad non avrà neppur il pannello mini-LED. Quindi, non solo non ci sarà il ProMotion, ma neanche una tecnologia supplementare aggiuntiva. Questo potrebbe significa che il device non sarà bollato come “tablet Pro”

Può risultare strano una mossa simile, ma Young è solitamente molto affidabile nelle sue previsioni. Inoltre, la compagnia di Cupertino sta rilasciando nuovi device di grandi dimensioni “non Pro”. Pensiamo al futuro iPhone 14 Max (o Plus) da 6,7 pollici, destinato a sostituire per sempre il modello Mini, che invece non ha venduto bene.

Nelle notizie correlate, l’analista e CEO di DSCC ha detto anche che il prossimo iPad Pro da 11″ con processore M2 non riceverà la tecnologia mini-LED. Il display Liquid Retina XDR rimarrà una feature esclusiva del modello da 12.9 pollici, a quanto pare.

Cosa vi consigliamo noi?

Nelle notizie correlate, se cercate un modello di fascia alta, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPad Pro da 12,1″ con display Liquid Retina XDR e SoC M1. È uno dei tablet più votati alla produttività (lo schermo di dimensioni generose si fa apprezzare durante l’ambito lavorativo) e con le offerte di Amazon ve lo portate a casa ad un costo molto interessante: 1148,99€ al posto di 1219,00€.

