Brutte notizie per chi attende con impazienza il nuovo tablet premium della compagnia della mela morsicata: per ricevere a casa il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici occorre attendere ben due mesi. Il motivo? Sembra che ci siano grossi problemi di produzione.

iPad Pro 2021: il display è il problema

Apple ha recentemente lanciato sul mercato i suoi nuovi modelli di iPad Pro in due dimensioni: 11 pollici e 12,9 pollici; entrambi sono alimentati dal chipset Apple Silicon M1. Il modello da 12,9 pollici dispone anche di un display Mini-LED.

La variante con il pannello più grande dovrebbe essere lanciata nella seconda metà di quest’anno, ma si stima che gli ordini effettuati oggi nel negozio online dell’azienda verranno consegnati fino a metà luglio; questo avviene nel mercato statunitense, ma è lecito ipotizzare che anche noi europei avremo questo problema. A ribadirlo è un report di MacRumors.

Tuttavia, i ritardi sembrano non esserci sul modello da 11 pollici, in quanto alcune configurazioni del tablet sono disponibili per la consegna entro la fine di questo mese.

Il motivo dietro le consegne ritardate dell’Apple iPad Pro 2021 con un display da 12,9 pollici sembra essere relativo alla tecnologia adoperata per il pannello.

I fornitori del display stiano affrontando diversi inconvenienti di resa per la produzione. Inoltre, l’industria sta anche affrontando una carenza globale di chip e sembra che la crisi durerà fino al prossimo anno.

È probabile che l’iPad Pro stia affrontando questi problemi dato che il dispositivo è stato lanciato nell’aprile di quest’anno e le stime di spedizione sono per luglio di quest’anno, sottolineando la catena di fornitura e i problemi di produzione affrontati dall’azienda.

Lo stesso è il caso del nuovo iMac 2021 in quanto molte configurazioni stanno mostrando spedizioni da metà a fine giugno negli Stati Uniti mentre la confezione da quattro di Apple AirTag arriverà a metà giugno.

