I rendering di iPad Mini di sesta generazione apppena trapelati mostrano che il dispositivo riceverà un design squadrato simile a quello di iPad Air IV/iPad Pro, con tanto di porta USB Type-C.

iPad Mini 6: se fosse così, sarebbe uno spettacolo

Si dice che Apple lancerà l'iPad Mini di sesta generazione entro la fine di quest'anno. I dettagli su questo prodotto sono nell'aria già dallo scorso anno. Ma per la prima volta, ora possiamo vedere il suo design, grazie ai rendering pubblicati da un leaker affidabile.

Ci sono stati diversi render 3D riguardanti il design del futuro iPad Mini di sesta generazione in passato. Tuttavia, erano tutti fantasiosi e non veritieri. Questo perché i tipster hanno suggerito che sarebbero stati dotati di features come il Touch ID in-display e la selfiecam incastonata in un foro, elementi che non sono mai stati menzionati da fonti attendibili.

Considerando che i nuovi rendering provengono nientemeno che da Jon Prosser, che di recente ha persino condiviso rendering simili di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il tipster ha collaborato con Ian Zelbo (@RendersbyIan) per fornire i rendering di iPad Mini 6th Generation) basati su immagini dal vivo, con tanto di schemi e file CAD correlati.

Secondo questi render, l'iPad Mini avrà la sua prima riprogettazione in sei anni. Il tablet presenterà un design squadrato simile a quello dell'iPad Air di quarta generazione, dei nuovi modelli di iPad Pro e della serie iPhone 12.

Quindi, avrà lati piatti, cornici sottili e un display da 8,4 a 8,9 pollici, come rivelato di recente da Mark Gurman di Bloomberg. Di conseguenza, non ci sarà alcun pulsante Home e il Touch ID si sposterà sul pulsante di accensione posto in alto del device.

Inoltre, il prodotto verrà fornito con altoparlanti migliorati e una porta USB di tipo C. Quindi, sarà la terza serie di iPad senza la datata porta lightning. Per quanto riguarda dimensioni e colori, si dice che questo misurerà 206,3 mm x 137,8 mm x 6,1 mm e che sarà disponibile in tre colorazioni (argento, nero, oro).

Ultimo ma non meno importante, potrebbe esserci una Apple Pencil più piccola per l'iPad Mini di sesta generazione. Ma c'è anche la possibilità che questo stilo possa diventare la Pencil di terza generazione disponibile per tutti i nuovi modelli di tablet Apple.

Apple

Tablet