iPad Mini (2021) in sconto su Amazon: il tuo lavoro in tasca

C’è poco da fare: iPad Mini (2021) è uno dei tablet più versatili dell’ultimo periodo; parliamo di un prodotto dal display piccolo ma performante, con un processore veloce come una Ferrari e con un design che amerete fin dal primo unboxing. Ci troviamo di fronte ad un articolo che è stato acclamato con successo dalla critica e dagli utenti di tutto il mondo. Pensate che, quando è uscito, è stato introvabile per mesi e mesi. Io stesso sono riuscito a portarmene uno a casa grazie ad un’offerta di Amazon uscita “last minute”, anche se il risparmio non era poi così evidente.

La promozione che vi segnaliamo oggi però, ha tutt’altra natura. iPad Mini con memoria da 64 GB, in colorazione Space Gray, è disponibile e costa solo 509,00€ al posto di 559,00€. Un risparmio di 50€ che, se considerate che ci sono anche le spedizioni gratuite, diventa molto, molto vantaggioso.

Perché vi consigliamo iPad Mini (2021)?

Sono tanti i motivi per cui vi invitiamo a considerare l’acquisto di iPad Mini (2021); in primo luogo parliamo di un device piccolo (schermo da 8,3 pollici) che sta bene anche nella tasca di un giaccone o di un pantalone largo.

È compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione, quindi potrete lavorare ad i vostri progetti su Photoshop e Illustrator (sì, ci sono in versione “desktop”), ma non solo. Si può perfino usare il tablet come schermo aggiuntivo del proprio Mac o, perché no, come una tavoletta grafica.

È fantastico per montare i video con LumaFusion o per giocare su Apple Arcade. Molti invece, lo adoperano per prendere appunti, per studiare, scrivere le proprie idee e organizzare la vita con Notion. Insomma, chiamarlo “versatile” è anche riduttivo. A 509,00€ è un investimento da prendere seriamente in considerazione.

Per lo svago poi, essendo piccolo, in treno o in autobus, in aereo o in giro, è perfetto per la visione dei contenuti.

