iPad: la domanda è alta, ma c'è un GROSSO problema

Secondo quanto si apprende, sembra che Tim Cook abbia appena affermato che i problemi relativi alla catena di approvvigionamento della mela si stanno allentando, ma non può negare che questa crisi ha avuto un impatto devastante sulle vendite di iPad.

Come ben sappiamo, il primo trimestre dell’anno corrente è stato uno dei migliori di Apple, stando a quanto riporta il noto giornale WSJ. La compagnia ha registrato una crescita a doppia cifra sin dal debutto della line-up iPhone 12 con modem 5G integrato nel 2020. Adesso però, l’azienda ha parlato dei risultati finanziari raggiunti.

Apple: gli iPad hanno subito gli effetti della crisi

Di fatto, emerge che l’OEM di Cupertino ha registrato entrate per un totale di 97,3 miliardi di dollari, con un aumento del 9%; perfino gli analisti non si aspettavano una simile crescita. Tuttavia, c’è da segnalare che i numerosi problemi alla logistica che abbiamo visto di recente hanno fatto sì che non ci fossero abbastanza tablet per gli utenti che ne facevano richiesta. Le parole di Cook sono state: “I vincoli di fornitura erano significativamente inferiori a quelli che avevamo sperimentato durante il trimestre di dicembre“, e adesso si apprende che, all’orizzonte, si prospettano nuove devastanti conseguenze sulle vendite a causa dei problemi alla catena di approvvigionamento.

Riportiamo di seguito le statistiche della crescita annuale di Apple, divise per prodotti:

Notiamo che in tutti i settori la compagnia ha aumentato le sue vendite, ma la richiesta per un iPad è ancora elevata, seppur ci sono state entrate in negativo. Cook ha anche detto che questi dati sono il risultato della crisi della logistica che abbiamo letto nelle settimane precedenti (sanzioni, blocchi, lockdown in Cina e via dicendo).

Non di meno, per diversi mesi è stato quasi impossibile trovare degli iPad. Il modello base infatti, verso la fine delo scorso anno, era quasi introvabile. Adesso però, se volete, è disponibile su Amazon a soli 499,00€ (al posto di 599,00€) nella versione con ben 256 GB di memoria interna (quella che vi consigliamo).