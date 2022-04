Apple, riparazione iPhone fai da te: MIGLIORI kit economici su Amazon

Apple ha appena aperto un programma ufficiale per la riparazione in totale autonomia di iPhone. Disponibile per ora solo negli Stati Uniti, sarà possibile usufruirne solo a patto di utilizzare strumenti e parti di ricambio originali della mela morsicata, con relativi costi di acquisto (e noleggio utensili) che ne conseguiranno.

Se però hai già in mente da tempo di sistemare il tuo melafonino rotto da solo, e magari hai già identificato il problema, potresti già procedere. Basta avere il ricambio necessario e una serie di strumenti, che puoi reperire a prezzi più che ragionevoli su Amazon.

Ho selezionato alcuni kit economici, assolutamente da avere, che ti permetteranno di poter smontare il tuo device senza forzare le viti o altre parti. Dai un’occhiata e ricorda: prima di avventurarti con le riparazioni fai da te, devi accertarti di sapere quello che stai per fare.

Il primo prodotto è un kit da 115 pezzi a 15,99€, custodito in una pratica valigetta. Al suo interno, tutte le punte che possono servirti, ma anche ventose per sollevare il vetro e strumenti per sollevare altre parti. Un prodotto completo, perfetto se non hai altri strumenti simili e parti da zero con l’attrezzatura.

Il secondo prodotto indispensabile è una stuoia magnetica che costa 21,99€. Ti farà da campo di lavoro e ti permetterà di tenere gli strumenti e le parti di ricambio smontate perfettamente in ordine. Indispensabile per evitare di perdere pezzi preziosi durante il lavoro.

Il terzo kit importante è di iFixit ed è fondamentale per aprire parti incollate (come lo schermo dei melafonini) e costa 21,78€. Quello che serve per poter smontare il tuo dispositivo senza rischiare danni (perfettamente compatibile con un sacco di brand di smartphone).

Per finire, dei morsetti indispensabili se cambi il display, a 16,99€. Super utili per fissare lo schermo nuovo, senza rischiare che perda di aderenza dopo che è stato appena montato.

Insomma, questi sono certamente 4 prodotti indispensabili per riparare un iPhone o un qualsiasi altro smartphone in autonomia. Questi kit economici sono tutti disponibili su Amazon. Ovviamente, prima di darti al fai da te tech, procurati eventuali pezzi di ricambio e colle specifiche che potrebbero servire per il montaggio.