Apple prevede di annunciare i nuovi iPad già ad aprile. È innegabile quanto i tablet della mela funzionino bene sia con il lavoro da casa che con la teledidattica, pertanto la domanda sembra che stia aumentando a dismisura e questo richiede quindi, un’offerta adeguata.

iPad: perfetti per lo smart working e la dad

La società sta pianificando un aggiornamento alla sua linea di iPad Pro, aggiungendo un processore migliore e fotocamere migliorate. I nuovi device saranno simili agli attuali iPad Pro e avranno le stesse dimensioni dello schermo (11 pollici e 12,9 pollici).

I dispositivi godranno di un SoC aggiornato che dovrebbe essere alla pari con il chip M1 più veloce negli ultimi MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini per quanto concerne le prestazioni. Apple progetta questi processori da sola e in genere li ha realizzati con l’ausilio di TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co). L’azienda sta anche cercando di includere uno schermo Mini-LED con il modello più grande, che sarebbe più luminoso e dovrebbe avere rapporti di contrasto migliorati.

Durante i test, i nuovi iPad Pro godranno di un connettore Thunderbolt, la stessa porta sugli ultimi Mac con processori Apple personalizzati. La porta non richiede nuovi caricatori, ma consentirebbe la connettività con monitor esterni aggiuntivi, dischi rigidi e altre periferiche. È anche più veloce nella sincronizzazione dei dati rispetto alla tecnologia USB-C utilizzata nei modelli attuali. Una portavoce di Apple ha rifiutato di commentare. L’OEM americano deve ancora annunciare il suo primo evento di lancio del prodotto dell’anno, quindi i suoi piani potrebbero cambiare.

Finora, l’iPad ha generato un fatturato di 8,4 miliardi di dollari per Apple durante il trimestre festivo chiave del 2020, il massimo dal 2014. Le vendite sono aumentate sulla domanda da parte di persone che lavorano e studiano da casa durante la pandemia. Man mano che dipendenti e studenti inizieranno a tornare negli uffici e nelle scuole nei prossimi mesi, Apple scommetterà sui nuovi modelli di iPad per mantenere vivo l’interesse per la linea di tablet.

Ricordiamo che l’ultima iterazione di tablet premium di Apple è arrivata durante la scorsa primavera; ha introdotto il supporto alla Magic Keyboard e lo scanner LiDAR accanto al modulo fotografico.

