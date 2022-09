iPad e Mac annunciati con dei comunicati stampa, nessun evento in arrivo

Mark Gurman ha parlato; secondo il giornalista di Bloomberg infatti, i nuovi iPad di decima generazione entry level e i MacBook Pro con Apple Silicon M2 Pro e M2 Max non verranno annunciati nel corso di un evento, ma saranno rilasciati mediante dei semplici comunicati stampa. Nessun keynote è atteso per ottobre o novembre, dunque.

Stando alle parole del giornalista di Bloomberg infatti, Apple potrebbe voler presentare i nuovi prodotti in maniera silenziosa. Siccome ci saranno upgrade minimi per iPad Pro, MacBook Pro da 14 e 16 pollici e non solo, potrebbe aver senso fare solo dei CS, come è già avvenuto in passato.

Apple: cosa aspettarci ad ottobre?

Nel corso della sua ultima newsletter infatti, il giornalista di Bloomberg ha detto che (testualmente) “è probabile che Apple rilasci i suoi restanti prodotti del 2022 tramite comunicati stampa, aggiornamenti al suo sito Web e briefing con membri selezionati della stampa“; non dovrebbe esserci alcun keynote, come invece abbiamo avuto lo scorso anno. Se ricordate, ad ottobre abbiamo avuto un evento speciale in cui abbiamo conosciuto il restyling di iPad Mini, i MacBook Pro da 14 e 16 pollici e gli AirPods 3. Adesso invece, la carne sul fuoco sarà sì interessante ma non tale da giustificare uno show in grande stile.

Fra le altre cose, la mela sembra avere tre grandi gadget da rinnovare questo autunno. In ordine, potremmo assistere al lancio silenzioso del Mac Mini con M2, dei MacBook Pro con M2 Pro e Max e agli iPad Pro da 11 e 12.9″ con M2.

Se volete comprare l’iPad base di nona generazione, quello uscito nel 2021 e avente il processore Apple Bionic A13, sappiate che si trova in sconto su Amazon a soli 337,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del device. Avrete anche diritto alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con quello interno al sistema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.