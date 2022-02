iPad è il re incontrastato nel mondo dei tablet

Apple non ha rivali nel mercato dei tablet; si legge che nel corso del 2021 è riuscita a spedire oltre 57 milioni di iPad. Di fatto, mentre entriamo nel terzo anno della pandemia globale in corso, questi dispositivo continuano a essere molto richiesti per diverse motivazioni; dalla dad allo smart working, dall'intrattenimento al mantenimento delle relazioni con i nostri cari.

iPad: come lui nessuno, gli altri non tengono il passo

L'ultimo rapporto dell'International Data Corporation ha rivelato che, sebbene il quarto trimestre del 2021 abbia visto un calo delle spedizioni di tablet dell'11,9% rispetto al quarto trimestre del 2020, le vendite complessive di questi prodotti sono cresciute del 3,2% se contabilizzate per l'intero anno.

L'OEM di Cupertino rimane la società leader nel mercato con le sue offerte di iPad che spaziano in tutte le fasce di prezzo. Il colosso di Cupertino mantiene il primo posto con 57,8 milioni di unità spedite nel 2021. Il marchio ha goduto di una quota di mercato del 34,2% e ha registrato una crescita annuale dell'8,4%. La mela ha anche spedito il maggior numero di tablet nel quarto trimestre del 2021 con 17,5 milioni, tuttavia, notiamo un calo dell'8,6% delle spedizioni rispetto al quarto trimestre del 2020.

Al secondo posto, abbiamo Samsung con 30,9 milioni di spedizioni di tablet nel 2021. Lenovo è arrivata terza con 17,7 milioni di tablet spediti nel 2021, pari a una crescita annua del 19,2% rispetto al 2020. Si legge poi che Amazon ha spedito 16,1 milioni di Fire nel 2021, ottenendo la quarta posizione nel mercato dei tablet con il 9,5%. Il brand è cresciuto del 15,1% rispetto al 2020 e ha persino registrato una crescita positiva dell'1,3% nelle spedizioni del quarto trimestre anno su anno. In quinta posizione, abbiamo Huawei che però è in caduta libera con un calo spedizioni che slittano a 9,7 milioni di unità da 32 che erano nell'anno precedente.

Nonostante il mercato abbia superato il picco della domanda di tablet, si stima che la richiesta continui ad essere forte ma con un leggero calo rispetto al primo anno di pandemia.