iPad Air (2022): pensato per creator e studenti

Poche settimane fa, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPad Air (2022); stiamo parlando di un tablet rivoluzionario, facente parte della fascia media ma con all'interno il nuovissimo processore Apple Silicon M1 già visto sull'iterazione Pro e sui laptop e desktop di fine 2020.

Secondo le parole di un dirigente della mela, questo device è stato realizzato pensando proprio ai content creator e agli studenti.

Si apprende che Katie McDonald, l'iPad Product Marketing Manager dell'azienda, ha recentemente discusso con lo YouTuber Brian Tong e con diversi content creator in merito al nuovo iPad Air.

Nella fase di progettazione, McDonald ha dichiarato che la compagnia stava studiando il modo con cui utenti e clienti stavano usando il precedente modello e ha pensato esclusivamente a come renderlo più performante:

Stavamo davvero pensando a come le persone stessero usando l'iPad Air e sapevamo che l'M1 sarebbe stato un adattamento davvero rapido per quei clienti. Avevamo programmato di portarlo e siamo davvero entusiasti di presentarlo finalmente al mondo.

Sul mercato di riferimento, il funzionrio ha dichiarato che questo prodotto si posiziona sopra l'iPad base; è pensato per i creatori di contenuti, gli studenti universitari, i gamers e per tutti coloro che cercano performance “davvero ai massimi livelli“.

Forse non è la loro carriera, forse non stanno costruendo uno spot pubblicitario. Ma ci sono persone in cui è il loro hobby, è la loro passione.