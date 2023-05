iPad (2022): il tablet per chi produce musica (supporta Logic Pro) è in super sconto

Se siete dei produttori musicali, se vi divertite a creare musica per lavoro o per professione, oggi c’è una bella notizia per voi. Il famoso software dedicato allo scopo, Logic Pro, il programma di stampo professionale del colosso di Cupertino, è finalmente arrivato anche su iPad. Occorre avere un tablet con un chipset Apple Bionic A12 (o superiore), pertanto il dispositivo che vi suggeriamo oggi sarà quello perfetto per lo scopo. Si chiama iPad (2022), è il modello entry level della gamma ed è un gadget sensazionale.

In primo luogo vi comunichiamo che si trova anche in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 509,99€ al posto di 589,00€. In seconda istanza non possiamo non svelarvi tutte le sue fantastiche caratteristiche. Ha un bel design all’avanguardia, interamente realizzato in allumino, c’è la porta di ricarica USB Type-C, c’è una singola fotocamera sul posteriore e una anteriore (posta sul frame orizzontale) per le videocall in alta qualità, ma non solo. C’è un pannello LCD IPS Retina da quasi 11 pollici con supporto alla Apple Pencil di prima generazione e il chipset interno è l’Apple Bionic A14, lo stesso SoC che troviamo in iPhone 12 Pro. C’è perfino il Touch ID posto sul tasto di accensione e spegnimento. Insomma, ha tutte le carte in regola per essere un device multimediale perfetto per ogni operazione: per lo svago multimediale da divano, per il relax, per il divertimento, per giocare, per lavorare o creare musica, ma non solo.

iPad (2022): impossibile non comprarlo

Il modello di iPad (2022) in questione presenta 64 GB di memoria interna, è disponibile in colorazione azzurra, ed è venduto e spedito da Amazon. Gode della consegna celere, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e si può dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Con uno sconto così elevato, a soli 509,99€ non potete lasciarvelo sfuggire. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.