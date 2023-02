iPad (2022): a cosa serve realmente?

In questo periodo della mia vita mi sto trovando ad affrontare delle spese per il rinnovamento della mia dotazione tech quotidiana. Ho voluto cambiare computer portatile, poiché il vecchio MacBook Air del 2020 iniziava a starmi stretto. Ho comprato un MacBook Air del 2022 e insieme a quello, ho preso anche un iPad 2022 per lo svago multimediale, l’intrattenimento, il gaming e per vedere le serie TV quando sono in viaggio in treno. L’ho pagato solo 537,00€ grazie agli sconti su Amazon.

iPad (2022): votato all’intrattenimento, ma non solo

Parliamoci chiaro: si può utilizzare benissimo anche il laptop per queste operazioni, ma siccome mi piace utilizzare i prodotti per lo scopo per cui sono nati, ho relegato il portatile alle sole attività lavorative in mobilità e l’iPad alla gestione dell’e-mail, alla navigazione web, i social e allo streaming multimediale. Di fatto, vedere una serie TV su Disney+ con l’iPad è molto più comodo quando si è a letto rispetto ad utilizzare un MacBook, giusto?

Mi piace poi usare l’iPad come centro di controllo per la domotica. Mi diverto a guardare le webcam dell’ufficio e della casa quando non sono presente dentro questi luoghi, giusto per avere un controllo in più quando i posti sono disabitati, ma amo soprattutto usare il tablet per qualche giochino rilassante. Ad esempio, molte sere, prima di dormire, faccio una partitella (come la chiamo io) a PUBG Mobile con gli amici. Entriamo tutti nella stessa stanza virtuale, mentre siamo in live call con le cuffie e ci divertiamo da matti. Ho riscoperto anche la bellezza di Apple Arcade perché i titoli presenti all’interno sono davvero fantastici; quello di Sonic infatti, è il mio preferito.

Oramai l’iPad sta diventando, per certi versi, il sostituto di una console per tutti quei gamers casuali, come lo sono io. Anche se passo grandi periodi a giocare alla Nintendo Switch OLED, in realtà, ho sempre poco tempo per iniziare un videogioco complesso. Ecco perché l’iPad è perfetto in questo.

Pensate che addirittura, qualche anno fa, utilizzavo un vecchio modello di tablet Apple per scrivere questi articoli su telefonino.net. Ovviamente, usavo anche una cover tastiera di Logitech; ve lo racconto per farvi capire quelle che sono le potenzialità e i reali utilizzi che si fanno di un gadget del genere.

La versione che ho scelto è quella da 64 GB in colorazione argento. Onestamente, la mia preferita perché è quella più elegante. iPad (2022) lo trovate su Amazon a soli 537,00 €, spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.