MacBook Air (2022): è BUONO per l'editing dei video in 4K?

Questo articolo nasce da una personale riflessione che ho fatto in questi giorni. Nella vita realizzo documentari e quindi mi trovo spesso a lavorare con progetti molto pesanti, pieni di file in 4K, ma con un montaggio lineare e senza effetti speciali. Questo implica che la macchina dal lavoro che devo utilizzare per montare tutto, deve essere sì potente ma non drasticamente costosa. Mi sono dunque chiesto che cosa potrei comprare per la mia attività. Fermo restando che non vorrei spendere oltre 2500 € per un MacBook Pro da 14” ma ho necessità di rimanere in casa Apple, ecco che la mia scelta quindi è ricaduta sul MacBook Air del 2022, oggi in offerta a 1402,95€ su Amazon.

MacBook Air (2022): la potenza non è tutto

Questo laptop infatti mi ha subito stupito per le sue prestazioni e per la sua autonomia. Riesce a garantirmi il montaggio delle clip social per i documentari senza particolari problemi. Io utilizzo Adobe premiere, ma con Final Cut va una scheggia. Mi sono trovato quindi a dover pensare solo al mio flusso lavorativo e non a tutte le classiche problematiche che riscontro con un pc poco performante.

La sua caratteristica principale è poi l’autonomia strepitosa che è in grado di assicurarmi. Posso uscire di casa lasciando il caricatore ed essere quindi più leggero. Ciò che mi piace poi dei prodotti di Apple è che hanno le medesime performance sia quando sono attaccati alla corrente che quando non sono collegati alla presa. Per fare un esempio, l’altro giorno ho montato dei reel per Instagram e dei piccoli teaser mentre ero in un bar a Tiburtina, e ho poi fatto delle modifiche richieste dal cliente mentre ero sul treno regionale… non ho a riscontrato il minimo lag durante l’editing in “super mobilità”.

Insomma, il MacBook Air del 2022 si conferma un campione sotto tutti punti di vista. È leggerissimo (per me che sono sempre in viaggio è fondamentale) e ha una batteria che garantisce un giorno di uso intenso senza il minimo problema. Ho deciso di acquistarlo nella colorazione argento, che ora potete acquistare a soli 1402,95€ al posto di 1529€. Il risparmio è davvero elevato e sono contento di essermi portato a casa una macchina portatile per i lavori veloci, anche perché per il montaggio dei film utilizzo il Mac studio alla mia postazione in ufficio, ma questa è un’altra storia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.