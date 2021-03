Apple ha rilasciato iOS 14.4.1 e iPadOS 14.4.1 per i suoi iPhone e iPad compatibili: ecco cosa porta la nuova versione del firmware.

iOS e iPadOS 14.4.1 per un bug

A distanza di più di un mese dal rilascio di iOS 14.4, il colosso di Cupertino ha appena reso disponibili per gli iPhone e iPad compatibili il nuovo aggiornamento a iOS e iPadOS 14.4.1. Secondo quanto affermato da Apple, l’aggiornamento risolve importanti problemi relativi sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti. Entrando nel particolare, il documento di supporto per la sicurezza di Apple afferma che questi update risolvono un problema di WebKit, il motore di Safari: il bug permetteva a terze parti di creare ed eseguire un codice ad hoc, che si rivelava dannoso per gli utenti e i loro dati.

Ecco il log delle modifiche di iOS 14.4.1 e iPadOS 14.4.1

WebKit Disponibile per: iPhone 6s e successivi, iPad Air 2 e successivi, iPad mini 4 e successivi e iPod touch (7a generazione)

Impatto: l’elaborazione di contenuti Web pericolosi può portare all’esecuzione di codice arbitrario

Descrizione: un problema di danneggiamento della memoria è stato risolto attraverso una migliore convalida.

Se possiedi un iPhone o iPad idoneo ti consigliamo, quindi, di aggiornare subito: i firmware iOS 14.4.1 e iPadOS 14.4.1 possono essere scaricati gratuitamente e il software è disponibile su tutti i dispositivi compatibili nell’app Impostazioni. Per accedere al nuovo software, vai su Impostazioni> Generali> Aggiornamento software.

Vale la pena ricordare che oltre alla risoluzione dei problemi relativi alla sicurezza, iOS 14.4 ha portato diversi miglioramenti su iPhone e tra questi: la possibilità di riconoscere codici QR più piccoli in Fotocamera e l’opzione per etichettare il tipo di device Bluetooth in Impostazioni per una migliore identificazione degli auricolari per le notifiche audio.

