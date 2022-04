iOS conquista quote di mercato, ma Android domina

iOS vs Android è la lotta del decennio: le due piattaforme si danno battaglia come non mai. Se in passato abbiamo visto Apple capeggiare rispetto alla concorrenza, il sistema operativo del robottino verde è cresciuto a dismisure offrendo così design, personalizzazione, funzionalità e un’esperienza d’uso semplificata come la controparte della mela.

Android sta guadagnando sempre pià terreno ed è il software dominante nel mondo della telefonia mobile. È disponibile su una marea di device, mentre iOS è presente solo sugli iPhone del colosso di Cupertino che sono però, molto, molto meno.

iOS vs Android: le ragioni del successo di Apple

Se torniamo indietro nel tempo, ricordiamo Windows Phone, Sailfish OS e TizenOS che hanno cercato di imporsi nel mercato… ma senza successo. Solo HarmonyOS di Huawei ha le carte in regola per competere ma ci vogliono ancora diversi anni prima che questo possa eszsere una soluzione concreta in Europa e in Nord America.

Intanto, secondo una ricerca di StockApps, si scopre che iOS continua a conquistare quote di mercato e continua a battere la rivale Android. Google domina il mondo con il suo sistema e si apprende che ha subito un calo dell’8% in quattro anni e iOS è cresciuto dal 19,4 al 25,9% nello stesso arco di tempo.

Quali sono i motivi dietro questo successo per Apple? Sicuramente l’offerta più ampia di telefoni della mela. Ora arrivanno ogni anno nuovi quattro modelli, tanti altri rimangono in listino, ci sono i terminali della line-up SE e in più c’è il mercato dei ricondizionati. Delle volte, si portano a casa melafonini anche con 200/300€, e non stiamo scherzando.

A livello di listino, SE 2022 è ad oggi il più economico della gamma, con 529,00€. Certo, lo street price si fa sentire per un prodotto nato da un mese e mezzo. Inoltre, il passaggio da Android e iOS è più facile che mai grazie al nuovo sistema di Apple.

Voi siete passati ad un iPhone di recente?