iOS 17: quali saranno le novità più rilevanti?

Presto iOS 17 verrà presentato sul mercato internazionale. L’aggiornamento del software includerà grosse novità, fra tutte però, troveremo modifiche all’app Wallet e a “Dov’è” (Find My). Al contempo, macOS 14 sarà un minor update per i computer dell’azienda. Cerchiamo di fare ora il punto di cosa ci aspettiamo da Apple alla WWDC 2023.

iOS 17 e macOS 14: le ultime novità

Nel corso dell’ultima puntata del The MacRumors Show, ha partecipato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman. L’uomo ha dichiarato che iOS 17 sarà un aggiornamento molto importante, come iOS 15, e si concentrerà sull’upgrade di molte app di sistema principali. Non ci saranno modifiche rivoluzionarie alla UI o features eccezionali come i widget visti in iOS 14 o quelli nella lockscreen di iOS 16.

Oltre all’applicazione Wallet, il giornalista di Bloomberg ha riferito che ci saranno grossi miglioramenti all’applicazione Find My. Purtroppo non è entrato nelle specifiche e ha detto che non può aggiungere altro.

Inoltre, si aspetta che il famoso sideload (ovvero la possibilità di scaricare app da software esterni) sarà attiva solo in Europa per via del Digital Markets Act. Non di meno, vedremo queste modifiche e novità all WWDC.

Gli occhi sono puntati su watchOS 10 che sarà semplicemente rivoluzionario. Si dice che sarà il più grande update di sempre dai tempi della sua introduzione avvenuta nel 2015. Non ci saranno grossi aggiornamenti sul tema hardware e non ci aspettiamo un Watch Ultra 2 a breve.

macOS 14 invece, non sarà rivoluzionario o significativo. Migliorerà nei dettagli, ma non c’è modo di sapere di più; restate connessi per saperne di più.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo iPhone 13 (128 GB) su Amazon a soli 799,99€ con spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. Fate presto perché potrebbe andare a ruba da un momento all’altro. Le scorte potrebbero terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.