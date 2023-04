iOS 17 potrebbe non funzionare come molti iPhone: ecco perché

Probabilmente iOS 17 non supporterà più il caro e buon iPhone X, il primo iPad Pro del 2015, ma non solo. Con la nuova iterazione dl firmware per melafonini infatti, l’Ohm di Cupertino starebbe pensando di “togliere” il supporto ai gadget di qualche anno fa.

Verosimilmente, dovremmo salutare iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, iPad Pro di prima generazione da 9,7″ e da 12,9″, iPad di quinta generazione e non solo. Tutti i device sopra citati sono stati rilasciati sul mercato tra novembre 2015 e novembre 2017.

Non significa però che non arriveranno aggiornamenti per questi device, solo che non faranno parte di iOS 17. Magari, col tempo, arriveranno patch di sicurezza minori e non solo.

iOS 17 non supporterà molti vecchi iPhone

Se il suddetto rumor dovesse rivelarsi veritiero, allora vorrà dire che la nuova generazione di software di Apple sarà incompatibile con quasi tutti i dispositivi aventi un processore Apple Bionic A11. I “superstiti” sarebbero solamente gli iPad di sesta e settima generazione con A10 Fusion e l’iPad Pro di seconda generazione da 10,5 e 12,9″ con A10X Fusion.

Al contrario, i tablet e melafonini dotati di SoC da A5 al Bionic A11 potrebbero essere soggetti ad un bug sulla sicurezza del botro che Apple non riesce a correggere sui vecchi prodotti. A causa di questa falla infatti, molti hacker hanno sfruttato il jaibreak per penetrare dentro i sistemi operativi i degli utenti.

Quando verrà annunciato iOS 17? Verosimilmente verrà presentato durante la WWDC il prossimo giugno ma arriverà sul mercato non prima di settembre 2023, dopo il debutto degli iPhone 15.

