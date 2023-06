iOS 17 e iPadOS 17: addio a questi dispositivi

Apple ha svelato iOS 17 durante l’ultimo WWDC 2023, anticipando agli utenti possessori di iPhone il futuro del sistema operativo proprietario nelle sue funzionalità, dalla personalizzazione dei contatti con le foto alla Live Voicemail con trascrizione in tempo reale. Questo aggiornamento specifico giungerà però modificando i requisiti di sistema, ergo eliminando il supporto a diversi telefoni meno recenti. Allo stesso modo, iPadOS 17 chiuderà le porte ai tablet della Mela più datati. Ecco i modelli ufficialmente esclusi.

iOS 17 e iPadOS 17 salutano questi dispositivi

Dalle immagini condivise da Apple nel corso del keynote di ieri, 5 giugno 2023, la società ha confermato nel caso di iOS la rimozione di dispositivi come iPhone 8 e iPhone 8 Plus del 2017, e l’iPhone X originale. Nei requisiti di sistema per iOS 17, infatti, vengono elencati “iPhone XS e successivi”, come potete vedere dal grafico sottostante.

Pertanto, i dispositivi compatibili sono i seguenti:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone SE (dalla seconda generazione in poi)

Nel caso di iPadOS 17, invece, viene eliminato il supporto per la maggior parte dei dispositivi precedenti al 2018, compresi l’iPad di quinta generazione e i primi iPad Pro da 12,9 e 9,7 pollici del 2015 e 2016. Risultano compatibili, dunque, i seguenti modelli:

iPad Pro (dalla seconda generazione)

iPad Air (dalla terza generazione)

iPad (dalla sesta generazione)

iPad mini (dalla quinta generazione)

I requisiti di sistema di watchOS 10, al contrario, non cambiano molto: il sistema operativo per smartwatch funzionerà su qualsiasi Apple Watch serie 4 o più recente, richiedendo però un iPhone con iOS 17 collegato.