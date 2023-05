iOS 17: ci sarà una nuova lockscreen per le mappe di Apple

Si dice che Apple stia sviluppando una nuova lockscreen destinata alla navigazione con le mappe proprietarie con iOS 17; ci sarà una sorta di “Live Activity” gigante che occuperà una gran parte della schermata dell’iPhone.

Manca meno di un mese al debutto ufficiale dei nuovi sistemi operativi della mela; la WWDC 2023 inizierà il prossimo 5 giugno e fra gli appassionati c’è gran fermento. Vedremo le future iterazioni di macOS, iOS, iPadOS, ma non solo. Oltre alle modifiche grafiche, ci aspettiamo grandi funzionalità.

Grazie al web iniziano a trapelare i primi dettagli esclusivi; oggi, ad esempio, apprendiamo che ci sarà una nuova schermata di blocco per Apple Maps.

Nello specifico, leggiamo che Apple sta studiando una nuova funzione chiamata “Apple Maps Live Activity” destinata alla lockscreen dei melafonini con iOS 17; lo riporta un utente di Twitter che si fa chiamare “@analyst941”. Ecco quanto rivelato:

Che a voi piaccia o no, ad Apple non importa: questa è la nuova ‘Live Activity’ di Maps per Lock Screen (tutti gli iPhone). – Transizione senza soluzione di continuità durante lo sblocco. – Visualizza le notifiche sulla mappa scorrendo verso l’alto come al solito. – Mostra la maggior parte degli elementi della schermata di blocco fino allo sblocco (eccetto i widget per quanto ne so).”

