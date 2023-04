iOS 17: ci sarà un centro di controllo tutto nuovo

In queste ore apprendiamo che il nuovo iOS 17 vanterà grosse e importanti modifiche al centro di controllo del sistema operativo degli iPhone.

Da qualche giorno infatti, abbiamo letto che il firmware next-gen della mela disporrà di grandi novità; sarà quindi un major update e non un semplice upgrade iterativo annuale. Adesso, grazie ad un membro del forum di MacRumors scopriamo interessanti dettagli in merito. Pensate che la fonte è alquanto attendibile visto che ha fatto trapelare informazioni rivelatesi poi azzeccate su iPhone 14 pro e la sua Dynamic Island.

iOS 17: cosa aspettarci?

La fonte in questione, con una mail anonima, ha riferito che il nuovo iOS 17 presenterà diversi miglioramenti alla stabilità stessa degli iPhone ma si concentrerà anche su un aumento delle prestazioni generali; non mancherà qualche ritocco grafico ed estetico all’interfaccia generale. Con la data ufficiale della WWDC, ci aspettiamo che il s.o. venga presentato proprio il 6 giugno, il giorno dell’apertura della conferenza, durante il keynote iniziale.

Non sono stati rilasciati i dettagli specifici sul Control Center di nuova generazione. Ad oggi abbiamo lo stesso menù sin da iOS 11, ovvero dal 2017. Questa tendina rapida permette di avere molti “quick Settings” (come vengono chiamati) per acceder rapidamente alla torcia, al Wifi, al modulo 5G e così via. Si apre scorrendo in basso verso destra sulla parte anteriore dello schermo. Non di meno, il Control Center compie adesso dieci anni quindi è l’occasione ideale per fare un grosso cambiamento all’interfaccia. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori sviluppi in merito.

Intanto, se desiderate un buon telefono di Apple, vi suggeriamo l’acquisto dell’iPhone 14 da 128 GB a soli 899,00€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel costo del device. La consegna è celere e ci sono due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.