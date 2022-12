iOS 16.2 UFFICIALE: correte ad aggiornare il vostro iPhone

Pochi minuti fa Apple ha appena rilasciato iOS 16.2 e iPadOS 16.2 al grande pubblico; si tratta di due grandi aggiornamenti (in realtà è uno, ma suddiviso per iPhone e per iPad) che include Apple Music Sing, l’app Freeform e molto altro ancora. Analizziamo insieme la versione per smartphone e correte a scaricare l’update. Questa versione del software arriva un mese dopo il lancio di iOS 16.1 e due mesi dopo il rollout di iOS 16 in chiave stabile.

iOS 16.2: tutte le novità dell’aggiornamento

Vi ricordiamo che l’update si scarica mediante OTA su iPhone e iPad andando sulle impostazioni del device, pigiando su “Generali” e infine su “Aggiornamento software”. Fate attenzione perché potrebbero esserci i server pieni; in questo caso rimandate il download di qualche ora. Insieme a iOS 16, Apple ha rilasciato anche iOS 15.7.2 che include diversi miglioramenti alla sicurezza.

Quali sono quindi le novità? In primo luogo l’app Freeform, un software che funziona come una lavagna bianca creativi per condividere di tutto con amici, colleghi, parenti e collaboratori su iPhone, iPad e Mac. Funziona anche con la Pencil (nel caso del tablet); non manca poi Apple Music Sing, una sorta di karaoke per divertirsi con gli amici sfruttando i brani presenti nel servizio di streaming audio on demand della mela.

C’è la protezione avanzata dei dati per iCloud, nuove impostazioni per la Lock Screen con il widget del sonno e dei farmaci. Non dimentichiamo il supporto a SharePlay nel Game Center e l’Attività Widget per vedere a cosa giocano i vostri amici direttamente dalla schermata di blocco dell’iPhone.

Infine segnaliamo l’app Attività su Apple TV, il miglioramento al supporto Matter per l’app Home e molti bug fix al sistema.

