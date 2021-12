iOS 15 è installato su circa il 60% di iPhone e iPad: in calo iOS 14

La società di analisi Mixpanel ha affermato che, nel complesso, circa il 58% di iPad ed iPhone vanta la presenza di iOS 15‌, contro un 36% di dispositivi a bordo di cui continua ad essere utilizzata la versione precedente del sistema operativo di Apple.

iOS 15 è un successo, i numeri lo confermano

Mixpanel aveva precedentemente teorizzato che la diffusione su larga scala di iOS 15 sarebbe stata decisamente più lenta rispetto alle performance apprezzate in seguito al rilascio di iOS 14 nell'autunno dello scorso anno: risulta piuttosto evidente che le cose siano andate in modo diverso:

Come si può notare dal grafico, a partire dagli ultimi giorni di novembre iOS 15 ha iniziato il sorpasso nei confronti di iOS 14. Una crescita che, in brevissimo tempo, ha letteralmente fatto mangiare la polvere al predecessore.

Anche in virtù dei numerosi bug segnalati dagli utenti poco dopo il rilascio, la nuova versione del sistema operativo di Apple per dispositivi mobili non sembra aver faticato prima di incontrare i favori del pubblico (seppur iOS 15 non abbia portato con sé clamorose novità rispetto ad iOS 14).