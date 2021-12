Apple introdurrà questo nuovo pannello su iOS 15.2

Con l'arrivo di Self Service Repair di Apple, il servizio ufficiale che permette a chiunque di riparare i propri device made by Apple con parti ufficiali, il colosso di Cupertino sta per introdurre il nuovo pannello Parts and Service History su iOS 15.2 per visualizzare la cronologia degli interventi di riparazione per il proprio iPhone.

Secondo le informazioni pubblicate da Apple all'interno del documento ufficiale, scopriamo che il pannello mostrerà se i componenti di ricambio installati all'interno del proprio device sono genuini – forniti ufficialmente da Apple – oppure no.

A cosa serve Parts and Service History di iOS 15.2?

Nel momento in cui Apple rilascerà iOS 15.2 e solo in presenza di un iPhone costituito da alcuni componenti sostituiti, all'interno del pannello Impostazioni > Generali > Info sarà presente il nuovo pannello Parts and Service History con la cronologia di tutti i componenti sostituiti.

L'azienda, come si nota dal documento ufficiale, offrirà agli utenti informazioni dettagliate in base alla versione dell'iPhone in vostro possesso:

per iPhone XR, XS, XS Max, iPhone SE (2a generazione) e altri, sarà possibile conoscere se la batteria è stata sostituita;

per la serie iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13, sarà possibile conoscere se la batteria e il display sono stati sostituiti;

per la serie iPhone 12 e iPhone 13, sarà possibile conoscere se la batteria, il display e la fotocamera sono stati sostituiti.

Nel caso in cui uno dei sopracitati componenti fosse stato sostituito con un componente Apple ufficiale, nel pannello verrà mostrata la dicitura “Genuine Apple Part“; in caso contrario, iOS mostrerà la scritta “Unknown Part” a indicare che l'installazione del componente è incompleta o proveniente da canali non ufficiali.

“Per il display e la batteria, potresti vedere un messaggio aggiuntivo che dice ‘Apple ha aggiornato le informazioni sul dispositivo per questo iPhone'“, sottolinea la nota dell'azienda. “Ciò significa che Apple ha aggiornato le informazioni sul dispositivo gestite per questo iPhone per esigenze di servizio, analisi di sicurezza e per migliorare i prodotti futuri.”

Potete scoprire informazioni aggiuntive su questa funzionalità di iOS 15.2 nel documento ufficiale rilasciato da Apple.