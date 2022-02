iOS 15.4 beta 4: arrivano gli avvisi anti-stalkig per AirTag

iOS 15.4 beta 4 è da poco stato rilasciato per sviluppatori; fra le novità più rilevanti segnaliamo gli avvisi anti-stalking relativi agli AirTag e ad altri accessori mediante la funzionalità “Trova il mio” (Find My).

iOS 15.4 beta 4: come funziona la nuova feature?

Nella giornata di ieri, Apple ha rilasciato agli sviluppatori la quarta beta di iOS 15.4, che solitamente precede il presunto evento speciale all'inizio del prossimo mese. Come promesso dalla società, il firmware di oggi aggiunge avvisi anti-stalking agli AirTag e ad altri accessori tramite Find My.

A seguito di molteplici problemi di privacy principalmente legati ai tracker Bluetooth AirTag, poiché alcune persone hanno utilizzato l'accessorio per stalking e tracciamenti senza consenso, l'OEM di Cupertino ha promesso di aggiungere nuovi avvisi di sicurezza in un futuro aggiornamento di iOS. 9to5Mac è stato in grado di confermare che iOS 15.4 beta 4 introduce proprio tali modifiche.

Ad esempio, gli utenti ora vedranno un nuovo messaggio durante la configurazione di un AirTag che chiarisce che l'accessorio è collegato al loro ID Apple, che contiene i loro dati personali.

Il messaggio afferma che l'utilizzo del tracker per rintracciare le persone senza consenso è un “crimine in molte regioni del mondo” e che le vittime di stalking possono indurre le forze dell'ordine a richiedere informazioni sul proprietario del suddetto accessorio.

L'app Dov'è nell'ultima versione beta di iOS 15.4 include anche nuove impostazioni di notifica che consentono agli utenti di modificare separatamente opzioni specifiche pensate all'uopo.

iOS 15.4 beta è ora disponibile per sviluppatori e utenti beta pubblici. L'uscita ufficiale è prevista per questa primavera. Presumibilmente, il rollout ufficiale dovrebbe avvenire dopo il keynote dell'8 marzo. Questa data non è ancora ufficiale, pertanto vi consigliamo di prenderla con “un pizzico di sale”. Durante lo show dovremmo assistere al debutto dell'iPad Air di quinta generazione, al lancio dell'iPhone SE 3 e a nuovi Mac alimentati da SoC M1 Pro, M1 Max e M2.