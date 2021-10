iOS 15.0.1 risolve il BUG dello sblocco con Apple Watch

Finalmente ci siamo: Apple ha appena rilasciato iOS 15.0.1 con la correzione per lo sblocco dell'iPhone mediante Apple Watch su iPhone 13.

Una settimana dopo il rilascio di iPhone 13 e iOS 15, il colosso di Cupertino sta lanciando un aggiornamento volto a sistemare gli errori presenti nel software di ultima generazione e ad introdurre alcuni notevoli miglioramenti vari ed eventuali.

iOS 15.0.1 e iPadOS 15.0.1 sono ora disponibili con una correzione per “Sblocca con Apple Watch” e molto altro ancora. Ecco tre dei problemi più grandi del firmware notati dagli utenti.

Sblocca iPhone con Apple Watch potrebbe non funzionare sui modelli di iPhone 13;

L'app Impostazioni potrebbe visualizzare erroneamente un avviso che lo spazio di archiviazione è pieno;

Le meditazioni audio potrebbero avviare inaspettatamente un allenamento su Apple Watch per alcuni abbonati a Fitness+;

La correzione più notevole qui è per relativo al bug fix dello sblocco del telefono con l'orologio. Come riportato la scorsa settimana, l'azienda ha riconosciuto questo problema in un documento di supporto e ha promesso che una soluzione sarebbe arrivata presto. Ecco quando dichiarato dall'OEM di Tim Cook:

Apple ha identificato un problema per cui Sblocca con Apple Watch potrebbe non funzionare con i dispositivi iPhone 13. Potresti vedere “Impossibile comunicare con Apple Watch” se provi a sbloccare il tuo iPhone mentre indossi una maschera facciale, oppure potresti non essere in grado di configurare Sblocca con Apple Watch.

Sono stati segnalati altri bug in iOS 15, inclusi problemi con la reattività del touch screen e altro. A questo punto, non è chiaro se la versione odierna 15.0.1 risolva anche gli altri bug. In più, non sappiamo se tale update risolve anche il bug relativo al display ProMotion di iPhone 13 Pro e alle app di terze parti.

Potete aggiornare il vostro melafonino semplicemente andando nelle impostazioni, cliccando su “generale” e infine su “aggiornamento software”.