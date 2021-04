Durante l’evento Apple di primavera, la mela morsicata ha reso finalmente noto quando rilascerà iOS 14.5 (e iPadOS 14.5) in versione stabile. Ecco quando arriveranno i nuovi aggiornamenti.

iOS 14.5 stabile: ecco quando arriva

La mela morsicata ha confermato che la prossima settimana rilascerà la nuova versione del sistema operativo su tutti i modelli di smartphone compatibili e naturalmente sui suoi tablet.

Tantissime le funzionalità attese con la release, fra migliorie alla stabilità dell’OS e nuovi strumenti. Il nostro consiglio è quello di eseguire l’aggiornamento, non appena sarà reso disponibile. Ovviamente, assicurati di avere a disposizione tutte le condizioni ideali per eseguire un aggiornamento così importante: connessione a Internet stabile e una buona percentuale di batteria residua. Anzi, l’ideale sarebbe che lo smartphone fosse in carica durante il download e l’installazione dell’update.

Non solo iOS 14.5, durante l’evento Apple di primavera sono state parecchie le novità introdotte, soprattutto sotto il punto di vista hardware. Ecco le principali:

iPad Pro 2021;

iMac con chip M1;

Apple AirTag;

iPhone 12 e 12 Mini di colore viola;

nuova Apple TV.

Il recap generale degli annunci, te lo abbiamo raccontato subito dopo la fine dell’evento, lo trovi a questo indirizzo: tutti i prodotti hardware lanciati arriveranno anche in Italia.

Apple

Smartphone