IObit Uninstaller 11 PRO: efficace, insuperabile e in super promozione

Quanto spazio nel nostro PC viene occupato da file inutili senza che ce ne accorgiamo. Quando poi lo scopriamo è ormai troppo tardi perché i sintomi sono spazio insufficiente, rallentamenti e problemi di instabilità. Ma a tutto questo c’è un rimedio che si chiama IObit Uninstaller 11 PRO.

Si tratta di un potente software capace di disinstallare completamente programmi e plugin dal tuo computer. Grazie alla sua nuova tecnologia è in grado di rimuovere automaticamente tutti i residui che occupano spazio e impegnano le risorse del tuo dispositivo.

Acquista IObit Uninstaller 11 PRO adesso che è in promozione. Si tratta di un’offerta lampo che a soli 19,99 euro ti attiva una licenza valida per un anno su 3 PC contemporaneamente. Si tratta di un’occasione davvero unica da non lasciarsi scappare.

Scoprirai piacevolmente come questa applicazione migliorerà profondamente le prestazioni del tuo computer rendendolo come il primo giorno che lo hai acquistato. Si tratta di un’innovazione che tutti dovrebbero avere. Inoltre, la versione PRO offre tante funzionalità importantissime.

IObit Uninstaller 11 PRO: tutte le funzionalità

Scopriamo insieme tutte le potenti funzionalità incluse i IObit Uninstaller 11 PRO. Questo software geniale nasconde al suo interno un vero e proprio kit di sopravvivenza per il tuo dispositivo. Vediamo quindi cosa ha da offrirti:

Disinstalla i programmi indesiderati in modo facile e veloce

i programmi indesiderati in modo facile e veloce Scansiona e rimuove pacchetti di installazione inutilizzati per risparmiare spazio sul disco

pacchetti di installazione inutilizzati per risparmiare spazio sul disco Elimina i programmi in bundle e plugin durante l’installazione del programma principale

e durante l’installazione del programma principale Supporta la rimozione di programmi con problemi di disinstallazione

Rileva e rimuove i plugin nocivi per una navigazione più sicura

per una navigazione più sicura Disinstalla i plugin pubblicitari per una navigazione più pulita

per una navigazione più pulita Disinstalla le app di Windows anche in account non amministrativi

anche in account non amministrativi Scansione potente e più veloce per una pulizia più approfondita degli avanzi

Scansiona automaticamente gli avanzi esistenti sul PC

esistenti sul PC Monitora automaticamente modifiche apportate al sistema durante l’installazione del programma

apportate al sistema durante l’installazione del programma Rimuove automaticamente le modifiche apportate al sistema di un programma non desiderati durante il processo di disinstallazione

Pulizia automatica degli avanzi che non possono essere cancellati da parte di altre utilità

degli avanzi che non possono essere cancellati da parte di altre utilità Installa e disinstalla velocemente le applicazioni Android

Installa app e giochi Android su Windows 11 senza alcun problema

e su Windows 11 senza alcun problema Disinstalla le applicazioni Android e gli avanzi su Windows 11 con un clic

Scopre autorizzazioni di software nascoste e le disabilita

Blocca le richieste di notifica dei siti per un’esperienza di navigazione fluida

dei siti per un’esperienza di navigazione fluida Aggiorna con un solo clic tutti i programmi importanti

Aggiornamento automatico alla versione più recente

Supporto tecnico gratuito 24 ore su 24 e 7 giorni

Non perdere questa preziosa occasione. Afferra l’offerta lampo e ottieni IObit Uninstaller 11 PRO a soli 19,99 euro. La licenza è valida per un anno per 3 dispositivi simultaneamente.