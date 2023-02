IObit compie 17 anni: sconti sui prodotti per Windows e Mac

IObit è un’azienda che, dal momento della sua fondazione, si è impegnata a fornire software all’ avanguardia nel contesto di sicurezza e prestazioni dei computer.

Durante i suoi 17 anni di attività, questo brand ha raccolto più di 100 premi e 250 milioni di download complessivi, con un numero enorme di utenti sparsi in tutto il mondo.

IObit nasce dall’idea di due programmatori creativi e, ad oggi, rappresenta un punto di riferimento a livello mondiale nel suo settore. Non per niente infatti, i software che fornisce sono tradotti in oltre 40 lingue diverse.

Per celebrare il suo compleanno, la piattaforma ha deciso di offrire una pioggia di sconti sui prodotti per utenti Windows e Mac. Di fatto, per chi vuole incrementare le prestazioni del proprio hardware, questo è il momento giusto per assicurarsi un software di questo tipo.

Compleanno IObit: quali sono le offerte da non farsi scappare?

L’elenco di software proposti da questa azienda è alquanto ampia, ma è possibile fare qualche nome interessante.

Nel contesto della manutenzione e dell’ottimizzazione delle prestazioni in ambiente Windows, per esempio, gli sconti riguardano:

Advanced SystemCare 16 PRO

Driver Booster 10 PRO

IObit Uninstaller 12 PRO

IObit Software Updater 5 PRO

Smart Defrag 8 PRO

Per chi invece vuole concentrarsi sulla sicurezza, anche IObit Malware Fighter 10 PRO e Protected Folder possono giovare di promozioni molto interessanti. Se si parla di Mac, invece, MacBooster 8 rappresenta la miglior soluzione possibile nel contesto di quanto offerto da questa azienda.

Riguardo i prezzi, va considerato che ogni prodotto IObit è disponibile con licenza su singolo PC/Mac o su 3 distinte macchine.

Nel secondo caso, facendo le dovute proporzioni, gli sconti risultano ancora più concreti e percepibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.