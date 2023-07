Internxt Piano da 2TB: CLOUD ora scontato del 75%

In questi giorni di saldi estivi anche i servizi Cloud sono tendenzialmente in super promozione. Oggi vediamo la proposta di Internxt che ti propone uno sconto sul piano da 2TB del 75%.

Internxt Piano da 2TB: i dettagli

Questo servizio di cloud storage è sicuramente uno dei più interessanti anche perché tiene conto dei feedback dei clienti. Nello specifico, è possibile aprire un piano con un account completamente anonimo. I servizi erogati da Internxt utilizzano una crittografia a conoscenza zero che vi permette di essere gli unici proprietari dei vostri dati. I files salvati vengono crittografati ed allo stesso tempo frammentati in modo tale da dover inserire una password per poterli leggere. Un altro valore aggiunto da non sottovalutare è sicuramente l’autenticazione a 2 fattori. In questo modo sarete solo voi a poter accedere al vostro spazio in cloud, lontani da occhi indiscreti.

Oltre al piano scontato, esiste anche un abbonamento gratuito che mette a disposizione ben 10 Giga per lo storage. A soli 10,68 euro annui sono a vostra disposizione 20GB, oppure, con 41,88 euro Internxt vi offre la bellezza di 200GB.

In questo momento, è possibile usufruire come già detto all’inizio di un importante sconto pari al 75% sul piano annuale ed avere ben 2 Terabyte per i vostri files. Questo servizio cloud è uno dei più sicuri e interessanti di tutto il panorama cloud storage. Attivare un account è davvero semplicissimi ed è completamente anonimo. Inoltre, i pagamenti sono sicuri al 100%.

Un altro plus è sicuramente la formula che ti permette di richiedere un rimborso dopo 30 giorni di utilizzo. Dunque che aspetti? Approfitta ora della promozione che ti permette di pagare il piano annuale solo 26,98 euro anziché 107,88 euro, con un risparmio del 75%. Il tutto senza inganni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.