Internet Unlimited è la tariffa di Vodafone in FTTH disponibile per pochi giorni con un buono Amazon da 100€. Scopri come averlo!

Internet Unlimited: Buono Amazon da 100€?

Ottenere il coupon da 100 euro spendibili su Amazon è davvero un gioco da ragazzi! Basterà infatti portare a termine online l’attivazione di una delle tre promo compatibili in FTTH.

La prima tariffa, Internet Unlimited, offre internet a casa illimitato fino ad 1 Gigabit, chiamate illimitate dal fisso verso numeri fissi e mobili ed il nuovo modem di Vodafone con Wi-Fi 6. Il pacchetto base è disponibile a soli 29,90 euro ogni mese.

La seconda opzione che è possibile scegliere è la Unlimited con una SIM Dati da 150GB al mese. Questa tariffa è attivabile a 33,90€ mensili.

La terza possibilità è quella più completa e comprende anche una SIM mobile con tutto illimitato. Per la Giga Family Infinito Edition è previsto un costo di attivazione pari a 6,99€ una tantum, mentre, il prezzo mensile è pari a 39,90 euro, tutto incluso.

L’ottima notizia è che queste offerte non hanno nessun vincolo, quindi potrete disdire senza pagare alcuna penalità.

Costi ed altro

Le due Internet Unlimited e la Giga Family Infinito Edition offrono il buono Amazon da 100€ in regalo solo per le attivazioni online. Quest’iniziativa è valida solo fino a domani, affrettati!

Vodafone

Tariffe