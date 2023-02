Internet senza linea fissa con Vodafone: fino a 100GB per navigare ovunque

Lavorare a distanza, videogiocare online, guardare le proprie serie preferite: gran parte della nostra vita la passiamo collegati alla rete. Proprio per questo motivo Vodafone ha lanciato una speciale promozione, che ti permette di portare senza con te il massimo della velocità Internet ovunque tu vada, a un prezzo competitivo e senza rete fissa. Router mobile o tablet? Qualunque sia la soluzione ideale per te, il risultato non cambia: connessione sempre perfetta e veloce, in qualsiasi condizione.

Vodafone mette a disposizione quattro offerte, con altrettante diverse modalità di acquisto, due in abbonamento e due ricaricabili:

Offerte in abbonamento per 24 mesi : pensate per venire incontro alle tue esigenze di traffico e di spesa, entrambe studiate per garantirti a un prezzo ridotto un numero di giga superiore alle normali esigenze di connessione, con un costo minimo di attivazione e connessione garantita per almeno 24 mesi. I prezzi vanno da 11,99 euro al mese per 50 Giga e 19,99 euro per l’offerta con 100 Giga;

: pensate per venire incontro alle tue esigenze di traffico e di spesa, entrambe studiate per garantirti a un prezzo ridotto un numero di giga superiore alle normali esigenze di connessione, con un costo minimo di attivazione e connessione garantita per almeno 24 mesi. I prezzi vanno da al mese per 50 Giga e per l’offerta con 100 Giga; Offerte ricaricabili: non è previsto obbligo di permanenza ed è possibile interrompere il servizio direttamente sul sito o sull’app My Vodafone. Entrambe le offerte sono studiate per garantirti ad un prezzo ridotto un numero di giga superiore alle normali esigenze di connessione. Si parte da 9,99 euro al mese per 20 Giga e 13,99 euro al mese per 50 Giga.

Una SIM Dati, per navigare anche senza linea fissa

Le quattro offerte SIM Dati Vodafone ti permettono di soddisfare qualsiasi esigenza di connettività, anche se in casa non hai attivato una linea fissa. Come funziona? La Rete Veloce Vodafone raggiunge i tuoi device sulla rete wireless attraverso il router mobile, il tablet o una chiavetta Internet, che contengono una scheda SIM dedicata alla connessione dati. Per collegarsi a Internet senza linea fissa è quindi sufficiente connettere i propri dispositivi alla SIM tramite tablet oppure attraverso il modem Wi-Fi portatile.

Selezionando la promozione che fa al caso tuo, puoi infatti abbinare uno dei dispositivi marchiati Vodafone. Il Wi-Fi portatile Vodafone è un router grande come un portafogli che pesa circa 100 grammi, all’interno del quale viene inserita una SIM Dati che trasmetterà il segnale. Come una Vodafone Station fissa, ma senza cavo di connessione e la libertà di portarla ovunque: in gergo, questo tipo di router viene chiamato “saponetta”. Collegarsi è molto semplice, poiché funzionerà da vero e proprio hotspot a cui connettersi con il proprio dispositivo, senza complesse configurazioni di rete.

Per ottenere la tua SIM Dati e iniziare a navigare subito alla velocità della rete Vodafone ovunque tu sia, dovrai sottoscrivere una delle quattro offerte proposte dall’operatore. La più economica è “Giga Speed 20”, l’offerta ricaricabile con 20 Giga per tablet, PC e mobile Wi-Fi a 9,99 euro al mese, attivabile esclusivamente su una SIM Dati.

Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo mese. In caso di sottoscrizione su una SIM dati Vodafone già attiva, il costo di attivazione sarà di 19 euro.

Giga Speed 20 può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito. Sono escluse le chiamate internazionali. Giga Speed 20 include Internet passport +: 1 Giga a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA.

Acquistare online garantisce anche una serie di vantaggi. Innanzitutto avrai sempre la consegna gratuita della tua SIM nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e su tutto il territorio nazionale, anche la sera. Una volta effettuato l’acquisto, inoltre, potrai seguire in ogni momento il tuo ordine attraverso il tracking e il numero di pratica del prodotto che ti verrà fornito. Non sei soddisfatto o hai cambiato idea? Puoi recedere gratuitamente entro 14 giorni dalla ricezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.