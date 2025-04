Internet in viaggio senza stress: 5% di sconto sui piani da 10 e 20 Giga della eSIM Saily

In queste settimane milioni di italiani stanno pianificando una vacanza all’estero per i primi di giugno o, al più tardi, per la prossima estate. Tra le tante cose da organizzare, non bisogna dimenticarsi nemmeno di come rimanere connessi, possibilmente risparmiando il più possibile.

Proprio in ottica di risparmio, le SIM fisiche locali e i costi esorbitanti del roaming sono un grande no. Al contrario, per una soluzione moderna e pratica la scelta più efficace ricade su una eSIM, vale a dire una SIM virtuale. Tra le migliori vi è Saily, un servizio che offre piani dati eSIM convenienti per innumerevoli destinazioni nel mondo: al momento i piani da 10 e 20 Giga godono di uno sconto del 5%.

I vantaggi della eSIM Saily

Il servizio eSIM di Saily si distingue prima di tutto per la sua semplicità d’uso. Per utilizzarla è sufficiente scaricare l’app, scegliere un piano dati tra quelli disponibili e installare l’eSIM: seguendo questi pochi semplici passaggi, gli utenti potranno collegarsi a Internet in automatico non appena arriveranno a destinazione.

Un altro vantaggio è la possibilità di aggiungere nuove destinazioni sempre sulla stessa eSIM, senza il bisogno di acquistare nuove SIM virtuali per ogni viaggio all’estero. Tutto quello che occorre è ricaricare il servizio e connettersi. Ricarica che entra in gioco anche quando si resta a corto di Giga: quando ciò accade, si viene avvisati da una notifica al raggiungimento dell’80% del traffico dati.

Alla libertà di navigare online all’estero, si aggiunge infine la flessibilità dei piani che si possono scegliere: da 1 Giga per una settimana fino a 100 Giga per una trasferta di sei mesi, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti.

Come ottenere lo sconto del 5%

Lo sconto del 5% sui piani da 10 Giga e 20 Giga dell’eSIM Saily richiede l’utilizzo del codice promozionale SAILYSPRING. Per riscattarlo è sufficiente collegarsi al sito Saily, scegliere la propria destinazione, cliccare sul riquadro del piano dati prescelto, selezionare “Hai un coupon?”, inserire il codice SAILYSPRING e premere sul pulsante Applica.

Il coupon SAILYSPRING è valido per un periodo di tempo limitato.