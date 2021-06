Internet ho Things è la nuova tariffa del second brand Vodafone dedicata agli apparecchi IoT intelligenti che necessitano di una SIM per poter svolgere al meglio le loro funzioni.

Internet ho Things: i dettagli

La tariffa include 500 Mega di traffico dati in 4G, 500 SMS verso tutti e 50 minuti di chiamate a 2,99 euro al mese. Una volta esaurito il bundle è possibile, come ogni promo ho.mobile, utilizzare il comodo servizio Riparti. Se però non volete rinnovare in anticipo l'offerta è possibile chiamare sia fissi che mobili a 19 centesimi al minuto e mandare SMS a 29 centesimi cadauno. Per quanto concerne il traffico dati, la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo mensile successivo.

Inoltre, è possibile impostare l'auto ricarica in modo da dimenticarsi di dover ricaricare ogni mese. Questo servizio è completamente gratuito e prevede l'addebito del costo mensile della promo su conto corrente o carta di credito.

Come tutte le tariffe ho.mobile anche questa non ha nessun vincolo ed è attivabile sia dai nuovi clienti che dai già clienti senza alcuna distinzione.

Costi ed altro

Il costo di attivazione e quello relativo alla SIM ammonta a 9,99 euro totali. Oltre a questa cifra è necessario corrispondere 3 euro per la prima mensilità. Infine, la spedizione a casa è gratuita.

