International Super Promo è la tariffa etnica di TIM dedicata ai clienti nati in Cina con tanti Giga ed altrettanti minuti verso la Repubblica Popolare Cinese.

International Super Promo: i dettagli

La promo gode di 70 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti gli operatori italiani, 888 minuti verso la Cina e SMS sempre senza limiti a soli 8,88 euro mensili. Il bundle dati è disponibile alla velocità massima di 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload.

Come la maggior parte di tariffe dedicate ai clienti stranieri, anche questa gode di traffico illimitato sulle app del calibro di Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line.

Inoltre, incluso nel canone mensile troviamo anche i servizi di reperibilità gratuiti di TIM Lo Sai e Chiama Ora. International Super Promo è disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono l’attivazione di un nuovo numero presso i negozi TIM. Per il momento, dunque, non risulta attivabile online.

Costi ed altro

La tariffa etnica che abbiamo visto poc’anzi ha un contributo iniziale pari a 3 euro una tantum. Oltre a questo ammontare viene richiesto un corrispettivo per la scheda SIM ed anche quello relativo alla prima ricarica utile per utilizzare l’offerta.

