Inter-Juventus: tutte le novità sulla partita dell'anno

Domani, domenica 19 marzo 2023, si giocherà il cosiddetto Derby d’Italia. Guarda in diretta streaming Inter-Juventus grazie a DAZN e non perderti nemmeno un minuto dei 90 che inizieranno con il fischio dell’arbitro alle 20:45 in punto.

Grazie al tuo abbonamento avrai accesso sempre in diretta esclusiva a tutte le partite di Serie A TIM 2022/23. Inoltre, potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Addirittura, secondo il Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Inter-Juventus: scopri come avere uno streaming senza buffering

Poterti assicurare uno streaming senza buffering non è più un sogno. Con NordVPN la tua connessione otterrà nuova vita per un flusso dati più stabile e veloce, sempre e ovunque. Attivala subito sui tuoi dispositivi approfittando della promozione che garantisce un risparmio del 63% dal prezzo di listino bloccato per 2 anni.

In questo modo avrai accesso ai suoi oltre 5400 server con larghezza di banda illimitata. Si tratta di una corsia preferenziale che garantisce alte prestazioni alla tua connessione nonostante il traffico dati intenso o le limitazioni imposte dal tuo operatore telefonico in merito a streaming e download.

Ultime notizie dal Derby d’Italia

Brutte notizie per i tifosi dell’Inter e ancora di più per Simone Inzaghi. Dopo il pareggio con il Porto, la squadra nerazzurra dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni per il

Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana.

Ecco il comunicato della società in merito a questa notizia:

Purtroppo per Inzaghi non è un momento felice e, come al solito, tutto capita sempre insieme. Infatti, pare che con molta probabilità dovrà sostituire anche Gosens. Insomma, dovremo aspettarci un terzetto con Skriniar, De Vrij e Acerbi o Darmian. Vediamo le due formazioni che potrebbero scendere in campo domenica sera.

Inter (3-5-2)

Handanovic

Skriniar

De Vrij

Acerbi

Hakimi

Barella

Brozovic

Vidal

Young

Lautaro

Lukaku

Juventus (4-4-2)

Szczesny

Danilo

Bonucci

Chiellini

Frabotta

Chiesa

Rabiot

Bentancur

Kulusevski

Cristiano Ronaldo

Morata

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.