Intel ha appena presentato le nuove CPU Alder Lake di dodicesima generazione e anticipa quelle che saranno le prossime GPU di fascia alta.

Come sono fatte le nuove CPU di Intel?

L'azienda americana ha appena lanciato la sua dodicesima generazione di CPU durante la sua conferenza virtuale che ha tenuto all'Architecture Day. In questo caso, la compagnia aveva anche annunciato diversi nuovi prodotti sia per i consumatori che per le imprese.

L'ultima generazione di SoC del produttore americano di chip arriva con il nome in codice “Alder Lake“; queste dovrebbero essere disponibili nei prossimi mesi.

Si prevede inoltre che i processori arriveranno dapprima sui PC desktop e poi saranno resi disponibili su piattaforme mobili come i laptop. Un cambiamento notevole rispetto ai nuovi processori Intel Core di vecchia generazione è l'inclusione di core sia ad alte prestazioni che a basse prestazioni, elemento che è molto comune sui SoC per smartphone.

Durante l'evento, Intel ha anche parlato delle sue attesissime GPU da gaming, con la prima generazione avente nome in codice “Alchemist” che verrà lanciata all'inizio del 2022 e sarà prodotta da TSMC.

Inoltre, i chipset di dodicesima generazione arrivano dopo le CPU Lakefield che hanno visto un rilascio limitato. I core ad alta potenza si chiameranno Performance Cores mentre quelli a bassa potenza saranno soprannominati Efficiency Cores (P Core e E Core in breve).

Gli E Core si basano sull'architettura “Gracemont” proprietaria e i P Core si basano sul “Golden Clove”. In particolare, il primo mira a offrire efficienza e mirerà a prestazioni multi thread su un gran numero di singoli core. Al contrario, questi ultimi sono pensati per la velocità e la bassa latenza durante il gaming.

Intel afferma che i P Core sono i core con le prestazioni più elevate che l'azienda abbia mai realizzato e questa nuova generazione supporta anche l'Advanced Matrix Extensions per accelerare la formazione e l'inferenza del deep learning. La società aggiunge che le nuove CPU saranno in grado di gestire 100 GBps di larghezza di banda del fabric di calcolo per core P o per cluster di quattro core E.

Le CPU Alder Lake saranno prodotte con il nuovo processo Intel 7, che è una versione rinominata del suo processo SuperFIN potenziato a 10 nm: queste riusciranno a gestire le DDR5 4800, LPDDR5 5200, DDR4 3200 e LPDDR4X 4266 RAM, insieme a storage PCIe, porte Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6E.

Si preannuncia un grande anno per Intel.

Intel

Elettronica