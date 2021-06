Instagram per iOS sta testando un cambiamento che sarà sicuramente molto controverso: la società afferma che amplierà la sua funzione “Post suggeriti” per inserirli direttamente nel feed principale dell'app.

Instagram per iOS: arrivano i “post suggeriti” nel feed

Così com'è attualmente nell'applicazione Instagram, vedrete i post suggeriti solo dopo aver fatto scorrere l'intero feed di immagini e video degli amici e avrete visto il messaggio “Siete tutti coinvolti“. Questo nuovo test sposterà i post suggeriti nel feed principale e li integrerà con foto e video dei tuoi amici.

Come riportato da TechCrunch, Instagram testerà questa nuova funzionalità per un “piccolo numero di utenti” e potrebbe essere ampliata o ridimensionata in base alla ricezione degli utenti. Ci sarà la possibilità di “posticipare” la funzione, spiega il rapporto:

Oltre a potenziare l'importanza dei post suggeriti, Instagram testerà un'opzione che consente agli utenti di “posticipare” la funzione, rimuovendola dal feed per 30 giorni. Chiunque partecipi al test sarà in grado di offrire un feedback quando un post specifico non funziona. t interessa loro, ma sembra che non sarai in grado di disabilitare i post suggeriti nel feed in modo permanente.

Non di meno, l'azienda lancerà anche la possibilità per gli utenti di mettere a punto ciò che vedono come post suggeriti. Le persone saranno in grado di impostare interessi specifici e i post suggeriti riguarderanno quegli interessi predefiniti. Potrete anche aggiungere e rimuovere facilmente i tag di interesse.

Nelle notizie correlate, sappiate che IG Reels, il rivale di TikTok, è la nuova sfida della compagnia di Mark Zuckerberg. L'azienda mira a creare una piattaforma invitante per i content creator, così da far interessare gli utenti ad investire tempo ed energie. A tal proposito, la società ha comunicato che introdurrà la pubblicità all'interno del feed del servizio.

App