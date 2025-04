Instagram: nuove restrizioni per gli adolescenti che mentono sulla loro età

Meta ha annunciato un’importante novità circa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per garantire la sicurezza degli utenti più giovani su Instagram.

L’azienda sta implementando sistemi avanzati per identificare account Instagram che potrebbero appartenere a minori, nel caso in cui questi ultimi abbiano indicato una falsa data di nascita. Tali profili verranno automaticamente convertiti in “account per teenager”.

Come funzionano gli account per teenager su Instagram

Gli account per teenager su Instagram determinano una serie di restrizioni, pensate per proteggere gli adolescenti. Ad esempio, limitano chi può contattarli e il tipo di contenuti che possono visualizzare. Inoltre, gli utenti sotto i 16 anni non possono modificare queste impostazioni senza il permesso dei genitori. Questo sistema mira a creare un ambiente più sicuro, riducendo il rischio di esposizione a contenuti inappropriati o interazioni indesiderate.

L’uso dell’intelligenza artificiale per determinare l’età degli utenti non è del tutto nuova per Meta, ma ora l’azienda lo sta utilizzando in modo più mirato per assicurarsi che i ragazzi accedano alla piattaforma tramite gli account per teenager, piuttosto che con un profilo standard. Tra i metodi impiegati ci sono l’analisi di post legati a compleanni e le segnalazioni da parte di altri utenti. Nonostante la tecnologia sia stata affinata per garantire la massima accuratezza, Meta offre comunque la possibilità di contestare la classificazione nel caso in cui un account venga erroneamente identificato come appartenente a un adolescente.

In parallelo, Instagram sta coinvolgendo i genitori in questo processo. La piattaforma invierà loro notifiche con suggerimenti, relativi a come parlare con i figli circa l’importanza di fornire la propria età reale online. Controllare che l’account del proprio figlio riporti la data di nascita corretta è uno dei modi più efficaci per assicurarsi che goda delle protezioni offerte dagli account per teenager su Instagram. Finora, Meta ha convertito almeno 54 milioni di account con questo procedimento: il 97% degli utenti Instagram coinvolti è riconducibile ad un età compresa tra i 13 ed i 15 anni.