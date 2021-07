La condivisione dei link su Instagram è sempre stata un problema. Se si vuole condividere un link su di una storia all'interno dell'ap, bisogna avere almeno 10.000 follower. Questa regola è alquanto bizzarra, di fatto. Non tutti hanno così tanto seguito di fan. Per fortuna, ora pare che la società stia testando un adesivo che consente a chiunque la condividere di un link. Invece di scorrere verso l'alto, dovrete pigiare lo sticker che aprirà il collegamento ipertestuale. Questo aprirà un'opportunità completamente nuova per i piccoli influencer che potranno così condividere articoli, video, news e altro, senza dover aver per forza almeno 10K follower.

Instagram: una buona novità per i “micro-influencer”

L'inclusione dei collegamenti nelle storie era una funzionalità limitata che poteva essere sbloccata solo quando si raggiungeva un certo numero di follower e che poteva essere eseguita solo con il metodo dello “Swipe-Up“. Ma ora, attraverso questo nuovo adesivo, chiunque potrà facilmente aggiungere collegamenti nelle storie; sarà possibile interagirci con un tocco. Tuttavia, questo è ancora un test e la funzione sarà completata fra diverso tempo.

Instagram afferma che sta tenendo d'occhio il modo in cui le persone utilizzano l'adesivo del collegamento e il tipo di collegamenti utilizzati dalle persone; non di meno, la compagnia sta cercando di capire se le persone utilizzano link fraudolenti e/o vulnerabili.

Questi particolari adesivi sono il prossimo obiettivo finale per la compagnia, secondo quanto dichiarato da Vishal Shah, capo del prodotto di Instagram in una conversazione avvenuta ai microfoni The Verge: “Questo è il tipo di sistema futuro a cui vorremmo arrivare“, dice. “Ed è quello che speriamo di realizzare se saremo in grado di farlo funzionare“.

Sfortunatamente, solo le storie avranno l'opzione di collegamento per ora. Instagram è sempre stato severo in termini di condivisione dei link. Non si può inserire correttamente un link in un post, ma bisogna metterlo nella famosa “bio”. Da qui, la frase “link in bio”. Secondo Shah, non c'è “nessun piano” per portare i collegamenti ipertestuali all'interno del feed o in qualsiasi altra parte dell'app.

