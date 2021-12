Instagram vuole introdurre una feature molto amata dagli utenti

Adam Mosseri, il CEO di Instagram, durante l'audizione al Senato degli Stati Uniti ha confermato che entro il prossimo anno il feed in ordine cronologico tornerà su Instagram. Nello specifico, il CEO ha risposto a una specifica domanda del senatore degli USA John Thune con le seguenti parole: “Senatore, crediamo in una maggiore trasparenza e responsabilità, e crediamo in un maggiore controllo. Ecco perché stiamo attualmente lavorando a una versione del feed cronologico che speriamo di lanciare il prossimo anno.”

Sta per tornare il feed in ordine cronologico su Instagram

Mosseri fa riferimento a una feature estremamente contestata dagli utenti di Instagram che l'app ha lanciato ormai diversi anni fa, nel 2016 per la precisione. Da quel momento in poi, infatti, il social network ha smesso di mostrare foto e video in ordine cronologico introducendo invece un nuovo algoritmo sviluppato per mostrare ciò che l'app riteneva più interessante per ogni utente; “le persone stavano perdendo il 70% dei loro post nel Feed, inclusi circa la metà dei post provenienti dalle persone vicine“, spiegava qualche mese fa Mosseri per giustificare l'introduzione dell'algoritmo.

L'annuncio di queste ore mette pace a una controversia tra gli utenti e l'azienda, dando nuovamente modo a chi utilizza la piattaforma di scorrere il feed guardando i post più recenti e di avere più controllo sul funzionamento dell'app. Infine, ricordiamo che Instagram ha lanciato un gran numero di funzioni per tutelare i minori durante l'utilizzo del social network.