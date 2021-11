Instagram DOWN 3 novembre 2021: che succede?

Instagram è down il 3 novembre 2021: impossibile utilizzare correttamente il social delle fotografie. Ecco cosa succede.

AGGIORNAMENTO ore 21.08: sembra che la situazione sia rientrata e il malfunzionamento risolto; il social ha ripreso a funzionare correttamente.

Instagram down: che succede?

Su Down Detector salgono le segnalazioni in merito a un malfunzionamento del celeberrimo social network. Anche su Twitter schizza in classifica l'hashtag #InstagramDown.

Il problema principale sembra riguardare la chat: non è possibile leggere o inviare messaggi.

Abbiamo effettuato delle prove e, sebbene sia possibile accedere a finestre di chat già esistenti, è impossibile attualmente consegnare nuovi messaggi.

Risulta invece totalmente impossibile creare nuove conversazioni con utenti con i quali si è mai comunicato via chat su Instagram.

Oltre al social delle fotografie, anche la chat di Facebook Messenger sembra non funzionare correttamente. Considerando che la proprietà è la stessa che detiene anche WhatsApp, c'è da sperare che il servizio di messaggistica istantanea non ceda come le altre due applicazioni.