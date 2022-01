Instagram: al via i test per gli agognati Feed in ordine cronologico

Come già avevamo annunciato in un nostro precedente articolo, Instagram ha dato ufficialmente il via ai test per il ritorno di un'attesa funzionalità: alcuni utenti selezionati potranno adesso visualizzare i Feed in ordine cronologico, e non solo.

Tornano i Feed in ordine cronologico su Instagram

Fino a questo momento gli utilizzatori di Instagram erano costretti a subire le scelte dell'algoritmo, in base al quale determinati contenuti venivano proposti sia in rapporto al grado di viralità e sia considerando il potenziale grado di interesse espresso dal “destinatario”.

Come annunciato dal CEO di Instagram, Adam Mosseri, un target selezionato di utenti ha ora la possibilità di esprimere una preferenza circa le modalità di aggiornamento dei Feed:

Home , che in buona sostanza porta avanti il funzionamento standard dell'algoritmo;

, che in buona sostanza porta avanti il funzionamento standard dell'algoritmo; Favorites , in base a cui verranno mostrati contenuti pubblicati da specifici profili scelti dall'utente;

, in base a cui verranno mostrati contenuti pubblicati da specifici profili scelti dall'utente; Following, che proporrà i post seguendo l'ordine cronologico di pubblicazione.

Trattandosi appunto di una fase sperimentale, non abbiamo al momento informazioni precise circa le tempistiche secondo cui tale implementazione coinvolgerà Instagram a livello globale, ma supponiamo che questo possa avvenire già durante le prossime settimane.